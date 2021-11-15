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18:19 15 Ноября 2021 Просмотров 47   КомментариевКомментарии

Кто отменил операцию по “вагнеровцам” неизвестно, но Зеленский и Ермак ни при чем – отчет главы ВСК Безуглой

Президент Украины Владимир Зеленский не давал приказа на отмену операции по задержанию «вагнеровцев», а глава Офиса Президента Андрей Ермак не имел полномочий его отдавать.

Безуглая зачитала отчет, но на вопросы отвечать отказалась

Как сообщил Цензор.нет Об этом на брифинге заявила глава ВСК и нардеп «Слуги народа» Марьяна Безуглая. Она также подчеркнула, что утечки информации с украинской стороны не было.

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«ВСК не нашла подтверждения того, что президент Украины давал личные распоряжения руководителю ГУР МОУ отсрочить активное мероприятие (спецоперацию по “вагнеровцам” – ред.), это удостоверяют все показания заслушанных лиц. Также установлено, что руководитель ОПУ не имеет полномочий давать распоряжение руководителю ГУР МОУ относительно отсрочки какого-либо разведывательного мероприятия», – сказала Безуглая.

Он также уточнила, что меры по задержанию «вагнеровцев» начали планировать летом 2020 года, поэтому пятый президент Украины Петр Порошенко не имеет к ним отношения.

В то же время с 2018 года украинские спецслужбы проводили разведывательные мероприятия в отношении членов российских частных военных компаний, в частности «Вагнер» и «Мар», которые воевали и совершали преступления на востоке Украины.

Нардеп отметила, что документацию по задержанию членов ЧВК «Вагнер» начали готовить только после их задержания в Минске.

Как сообщила “Украинская правда”, по словам Безуглой,  ВСК получила материалы, что в России и Беларуси могли знать об отдельных мероприятиях спецоперации.

Основанием так считать является информация о том, что один из 33 наемников в конце мая 2020 года сначала обратился в ФСБ РФ, а затем уже в начале июля 2020 года и в вооруженные силы России с заявлением, в котором «подробно рассказал о контакте с вербовщиками ЧВК «Мар», мероприятиях по трудоустройству и дальнейших действиях вербовщиков». Он также просил проверить изложенные факты на предмет наличия в действиях вербовщиков состава преступления по статье «наемничество».

Также комиссия выяснила, что произошла отсрочка спецоперации с 25 июля на 30 июля, однако кто принял такое решение – неизвестно.

Ранее Власти писали, что международная группа расследователей Bellingcat сообщила в субботу, 13 ноября, что в начале следующей недели обнародует свое расследование по “Вагнергейту”.

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Тэги: Владимир Зеленский, вагнеровцы, Вагнергейт
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