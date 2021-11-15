Меркель и Лукашенко почти час обсуждали мигрантов на границе

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 50 минут по телефону обсуждали проблему беженцев на границе с Польшей, Литвой и Латвией.

Меркель и Лукашенко общались почти час



Об этом сообщило БЕЛТА. Стороны обсудили, как не допустить эскалации ситуации и какими путями можно решить проблему с мигрантами.

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«И еще один важнейший аспект, который Президент Беларуси и и.о.канцлера Германии обсудили детально, – гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи», – отметили в пресс-службе.

Лукашенко и Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.

В пресс-службе Ангелы Меркель чуть позже подтвердили информацию о переговорах.

Это был первый прямой контакт между самопровозглашенным главой Беларуси и лидером одной из западных стран после президентских выборов 2020 года, результаты которых на Западе считают сфальсифицированными.

Ранее Власти сообщали, что на границе с Польшей возле пограничного перехода в районе города Кузница со стороны Беларуси скопилось около 3,5 тыс мигрантов, которые готовятся штурмовать КПП.

Тэги: Ангела Меркель, беженцы, мигранты, Александр Лукашенко