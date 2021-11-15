Зеленский пообещал по тысяче гривен всем привитым: на что можно потратить

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто сделал две прививки от COVID-19, получит от государства тысячу гривен.

В соцсетях инициативу Зеленского обыграли в мемах и назвали "Вовиной тысячей" или "Тысячей ваксов"



О своей инициативе глава государства рассказал в видеообращении.

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«Каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен. Быстро и удобно, то есть через приложение «Дія».

Однако тысячу можно будет потратить не на все. Ни продукты на нее не купишь, ни коммуналку не оплатишь.

За эти средства можно потратить только на сферу развлечений, спорта или путешествий внутри страны.

За выделенные деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние или авиа, или железнодорожные перевозки.

Программа начнет работать 19 декабря.

До конца года на нее будет выделено около 3 млрд. гривен. Столько же – в начале 2022 года.

“Мы понимаем, что смартфоны и «Дія» есть, к сожалению, не у каждого, поэтому эта программа будет действовать не один месяц. Государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен, в частности пожилым людям», – сказал Зеленский.

Ранее Власти писали, что правительство Грузии будет поощрять вакцинированных пенсионеров денежным вознаграждением.

Тэги: Владимир Зеленский, вакцинация