Дмитрука официально исключили из «Слуги народа»

Народного депутата Артема Дмитрука официально исключили из состава фракции «Слуга народа» – он не поддержал закон об олигарха и отставку Разумкова.

об исключении Дмитрука заговорили еще в сентябре



Решение зачитал в зале заседаний Верховной Рады первый заместитель спикера Александр Корниенко.

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«В соответствии с Регламентом, сообщаю о решении фракции политической партии «Слуга народа» исключить из состава депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Дмитрука Артема Геннадиевича», – объявил он.

Дмитрук избирался по мажоритарному округу мажоритарщик (избирательный округ № 133, Киевский район города Одессы), поэтому выход из фракции не угрожает ему лишением мандата.

По мнению Дмитрука, исключить из фракции его захотели после неголосования за законопроект об олигархах и после голосования против снятия Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Нардеп, помимо сообщений о разногласиях во взглядах со своей фракцией, известен некоторыми скандальными заявлениями, а также дракой с народным депутатом от «Батькивщины» Сергеем Власенко.

Дмитрук является мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу. Серебряный призер Кубка Мира по Кросслифтингу 2018 года. Призер Чемпионата Мира по пауэрлифтингу. Многократный Чемпион Украины. Рекордсмен Украины. Многократный чемпион и призер турниров по самбо, рукопашному бою и панкратиону. Многократный призер турниров «Богатырские Игры».

Ранее власти сообщали, что партийный съезд «Слуги народа» 15 ноября избрал нардепа Елену Шуляк новым главой партии вместо Александра Корниенко.

Тэги: слуга народа, Артем Дмитрук