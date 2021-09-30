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18:28 16 Ноября 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

США объявят о бойкоте Олимпиады в Пекине

Белый дом должен объявить, что ни президент Джо Байден, ни другие представители американского правительства не будут присутствовать на Играх в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Источники сообщают, что это дипломатический бойкот, который «призван отреагировать на нарушения прав человека китайскими властями» в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, но «без ущерба для американских спортсменов».

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Хотя в администрации США это решение еще не доработано, официальная рекомендация президенту дана. И Байден, как ожидается, одобрит его до конца месяца.

Во время трехчасовой виртуальной встречи Байдена и Си Цзиньпина в понедельник, 15 ноября, этот вопрос не поднимался, отмечает издание.

Ранее Власти писали, что Великобритания грозит впервые в истории бойкотировать зимнюю Олимпиаду.

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Тэги: бойкот, Олимпиада, США, Пекин
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