COVID-19 в Украине: за сутки почти 19 тысяч новых случаев заражения и 769 смертей
В Украине по состоянию на утро 17 ноября за сутки зафиксировано 18 668 новых заражений коронавирусом, 769 пациентов умерли из-за осложнений болезни.
Об этом свидетельствует статистика COVID-19 на сайте Минздрава. Среди новых больных 1312 детей и 403 медицинских работника.
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Лидерами по количеству новых больных стали Днепропетровщина - 1675, Киев – 1609, Одесская область – 1504, Полтавская – 1168, Запорожская – 1087.
Количество новых заболеваний за сутки по регионам:
-
г. Киев – 1609;
-
Винницкая область – 733;
-
Волынская область – 731;
-
Днепропетровская область – 1675;
-
Донецкая область – 1032;
-
Житомирская область – 456;
-
Закарпатская область – 344;
-
Запорожская область – 1087;
-
Ивано-Франковская область – 642;
-
Киевская область – 1069;
-
Кировоградская область – 131;
-
Луганская область – 328;
-
Львовская область – 721;
-
Николаевская область – 950;
-
Одесская область – 1504;
-
Полтавская область – 1168;
-
Ривненская область – 738;
-
Сумская область – 385;
-
Тернопольская область – 367;
-
Харьковская область – 639;
-
Херсонская область – 337;
-
Хмельницкая область – 803;
-
Черкасская область – 721;
-
Черновицкая область – 199;
-
Черниговская область – 299.
Ранее Власти писали, что по мнению главы Минздрава Виктора Ляшко, Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, отмечается улучшение эпидемиологической ситуации.