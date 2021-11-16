COVID-19 в Украине: за сутки почти 19 тысяч новых случаев заражения и 769 смертей

В Украине по состоянию на утро 17 ноября за сутки зафиксировано 18 668 новых заражений коронавирусом, 769 пациентов умерли из-за осложнений болезни.

Об этом свидетельствует статистика COVID-19 на сайте Минздрава. Среди новых больных 1312 детей и 403 медицинских работника.

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Лидерами по количеству новых больных стали Днепропетровщина - 1675, Киев – 1609, Одесская область – 1504, Полтавская – 1168, Запорожская – 1087.

Количество новых заболеваний за сутки по регионам:

г. Киев – 1609;

Винницкая область – 733;

Волынская область – 731;

Днепропетровская область – 1675;

Донецкая область – 1032;

Житомирская область – 456;

Закарпатская область – 344;

Запорожская область – 1087;

Ивано-Франковская область – 642;

Киевская область – 1069;

Кировоградская область – 131;

Луганская область – 328;

Львовская область – 721;

Николаевская область – 950;

Одесская область – 1504;

Полтавская область – 1168;

Ривненская область – 738;

Сумская область – 385;

Тернопольская область – 367;

Харьковская область – 639;

Херсонская область – 337;

Хмельницкая область – 803;

Черкасская область – 721;

Черновицкая область – 199;

Черниговская область – 299.

Ранее Власти писали, что по мнению главы Минздрава Виктора Ляшко, Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, отмечается улучшение эпидемиологической ситуации.

Тэги: covid-19