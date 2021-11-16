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08:36 17 Ноября 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

COVID-19 в Украине: за сутки почти 19 тысяч новых случаев заражения и 769 смертей

В Украине по состоянию на утро 17 ноября за сутки зафиксировано 18 668 новых заражений коронавирусом, 769 пациентов умерли из-за осложнений болезни.

Об этом свидетельствует статистика COVID-19 на сайте Минздрава. Среди новых больных 1312 детей и 403 медицинских работника.

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Лидерами по количеству новых больных стали Днепропетровщина -  1675, Киев – 1609, Одесская область – 1504, Полтавская – 1168, Запорожская – 1087.

Количество новых заболеваний за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1609;

  • Винницкая область – 733;

  • Волынская область – 731;

  • Днепропетровская область – 1675;

  • Донецкая область – 1032;

  • Житомирская область – 456;

  • Закарпатская область – 344;

  • Запорожская область – 1087;

  • Ивано-Франковская область – 642;

  • Киевская область – 1069;

  • Кировоградская область – 131;

  • Луганская область – 328;

  • Львовская область – 721;

  • Николаевская область – 950;

  • Одесская область – 1504;

  • Полтавская область – 1168;

  • Ривненская область – 738;

  • Сумская область – 385;

  • Тернопольская область – 367;

  • Харьковская область – 639;

  • Херсонская область – 337;

  • Хмельницкая область – 803;

  • Черкасская область – 721;

  • Черновицкая область – 199;

  • Черниговская область – 299.

Ранее Власти писали, что по мнению главы Минздрава Виктора Ляшко, Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, отмечается улучшение эпидемиологической ситуации.

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Тэги: covid-19
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