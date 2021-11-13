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09:08 17 Ноября 2021 Просмотров 254   КомментариевКомментарии

Наличие антител к COVID-19 не является основанием отказа от прививки – Минздрав

Наличие в организме человека антител к коронавирусу не является основанием для отказа от вакцинации от COVID-19.

Присутствие антител указывает, что человек ранее контактировал с вирусом

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. Присутствие антител указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни.

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«Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации. На сегодня неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются», – сказано в сообщении.

В Минздраве отметили, что ни один из COVID-тестов не является обязательным перед проведением вакцинации.

«Тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не даст ответ на вопрос, заболеет ли человек снова или как именно перенесет коронавирусную болезнь», – уточнили в сообщении.

Медики также добавили, что никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы повторно не заболеть COVID-19 и не быть госпитализированным.

Как ранее сообщали Власти, ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет к коронавирусу после болезни.

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Тэги: вакцинация, covid-19
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