Имеют одно важное отличие: Нацбанк выпустил новые банкноты 20 и 200 гривен. Фото

Национальный банк Украины с 19 ноября введет в оборот новые банкноты номиналами 20 и 200 гривень с дизайном, посвященным 30-летию Независимости Украины.

Дизайн новых банкнот почит такой же, как и у старых



Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка. Памятные банкноты выглядят также, как и обычные, но с одним важным отличием – на их лицевой стороне нанесено айдентику (символику) к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

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Памятная банкнота номиналом 20 гривень образца 2014 года с подписью председателя Национального банка Украины серии ЯА имеет размер 69 x 130 мм, а тираж – 30 000 штук.

Памятная банкнота номиналом 200 гривень образца 2019 года с подписью главы НБУ Кирилла Шевченко серии ЯА имеет размер 75 x 148 мм, а тираж – 30 000 штук.

Дополнительно на лицевой стороне банкнот на месте водяного знака нанесена трафаретной печатью специальная оптически-переменная праздничная айдентика – «30 лет Независимости Украины». Эта надпись постепенно меняет цвет во время изменения угла наклона банкноты.

Отмечается, что памятные банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов, а также будут реализовываться через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка.

Цена памятной банкноты номиналом 20 гривень – 34 грн, памятной банкноты номиналом 200 гривень – 214 грн.

Ранее Власти писали, что в Украине по итогам 2020 года на один миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 5,5 штук поддельных банкнот. Это почти вдвое больше, чем по итогам года ранее

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