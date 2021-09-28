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10:00 17 Ноября 2021 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Имеют одно важное отличие: Нацбанк выпустил новые банкноты 20 и 200 гривен. Фото

Национальный банк Украины с 19 ноября введет в оборот новые банкноты номиналами 20 и 200 гривень с дизайном, посвященным 30-летию Независимости Украины.

Дизайн новых банкнот почит такой же, как и у старых

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка. Памятные банкноты выглядят также, как и обычные, но с одним важным отличием – на их лицевой стороне нанесено айдентику (символику) к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

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Памятная банкнота номиналом 20 гривень образца 2014 года с подписью председателя Национального банка Украины серии ЯА имеет размер 69 x 130 мм, а тираж – 30 000 штук.

Памятная банкнота номиналом 200 гривень образца 2019 года с подписью главы НБУ Кирилла Шевченко серии ЯА имеет размер 75 x 148 мм, а тираж – 30 000 штук.

Дополнительно на лицевой стороне банкнот на месте водяного знака нанесена трафаретной печатью специальная оптически-переменная праздничная айдентика – «30 лет Независимости Украины». Эта надпись постепенно меняет цвет во время изменения угла наклона банкноты.

Памятная купюра номиналом 20 гривен

Памятная купюра номиналом 20 гривен

Памятная купюра номиналом 200 гривен

Памятная купюра номиналом 200 гривен

Отмечается, что памятные банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов, а также будут реализовываться через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка.

Цена памятной банкноты номиналом 20 гривень – 34 грн, памятной банкноты номиналом 200 гривень – 214 грн.

Ранее Власти писали, что в Украине по итогам 2020 года на один миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 5,5 штук поддельных банкнот. Это почти вдвое больше, чем по итогам года ранее

Источник:
Тэги: Нацбанк
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