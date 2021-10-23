В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

В России новый рекорд по количеству летальных исходов от коронавируса за сутки.

Больше все летальных исходов зарегистрировано в Москве, в Петербурге и в Краснодарском крае



Об этом сообщает «INTERFAX.RU» со ссылкой на данные оперштаба.

В России обновился рекорд по суточному показателю смертности от COVID-19. Так, за прошедшие сутки от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией в РФ погибло 1 247 человек.

Больше все летальных исходов зарегистрировано в Москве – 96, в Петербурге – 84, в Краснодарском крае – 58.

Суточный прирост заболевших за этот же период составил 36 626 человек.

Больше всего выявленных случаев в Москве – 2 966, в Санкт-Петербурге - 2 793, в Самарской области - 1 785.

В Крыму за последние сутки зарегистрировано 778 новых случаев COVID-19.

Отмечается, что за последнюю неделю в России наблюдается постепенное снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 182 тыс. 538 случаев коронавирусной инфекции, 259 084 случаев летального исхода и 7 млн 882 тыс. 836 выписанных, в том числе 36 388 выздоровели за последние сутки.

Как ранее сообщали Власти, Украина на втором месте по суточной смертности от COVID-19 в мире.

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