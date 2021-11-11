В Одессе 104-летней бабушке выдали загранпаспорт

Украинской долгожительнице оформили загранпаспорт для лечения за границей.

103-летняя София Цуркан



Об этом сообщает миграционная служба Одесской области.

103-летней коренной жительнице Одессы выдали биометрический загранпаспорт.

Украинская долгожительница София Цуркан провела всю свою жизнь в Одессе, а загранпаспорт ей понадобился для лечения за границей.

В миграционной службе Одесской области отмечают, что документ женщине был выдан по льготам, так как ее возраст более 80 лет.

Как ранее сообщали Власти, в Одессе горел стадион, где должен был пройти матч Украина-Болгария.

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