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12:18 17 Ноября 2021 12 Комментарии
В Одессе 104-летней бабушке выдали загранпаспорт
Украинской долгожительнице оформили загранпаспорт для лечения за границей.
103-летняя София Цуркан
Об этом сообщает миграционная служба Одесской области.
103-летней коренной жительнице Одессы выдали биометрический загранпаспорт.
Украинская долгожительница София Цуркан провела всю свою жизнь в Одессе, а загранпаспорт ей понадобился для лечения за границей.
В миграционной службе Одесской области отмечают, что документ женщине был выдан по льготам, так как ее возраст более 80 лет.
Как ранее сообщали Власти, в Одессе горел стадион, где должен был пройти матч Украина-Болгария.
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Тэги: Одесса, долгожитель, загранпаспорт
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