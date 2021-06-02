НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
12:54 17 Ноября 2021 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

В Украине ввели ответственность за продажу лекарств детям: будут штрафовать

Верховная Рада приняла закон об ответственности за продажу лекарств детям.

Законопроект во втором чтении поддержало 315 депутатов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания в Раде.

Нардепы проголосовали за принятие закона об установлении ответственности за продажу лекарств детям. Законопроект во втором чтении поддержало 315 депутатов.

Закон вводит ответственность за продажу лекарств детям до 14 лет. Теперь лицам ответственным за продажу или доставку лекарственных препаратов малолетним детям грозит штраф размером от 6 800 гривен – 13 600 гривен.

Примерно вдвое дороже придется заплатить за повторное правонарушение – от 13,6 тысяч до 23,8 тысяч гривен.

Как ранее сообщали Власти, в Украине разрешили вакцинировать детей от COVID-19.

Источник:
Тэги: лекарства, дети, ответственность, продажа, аптека, законопроект
Руслан Речкин
Немного об авторе:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент. Все новости автора
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.06.2021 10:13
Верховная Рада приблизилась к запрету продажи лекарств детям
ТОР
11.02.2013 09:43
В Украине зреет скандал из-за нового закона о лекарствах
ТОР
15.04.2010 20:48
Как продают детей в Украине
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

11:24 Мир

На дне рождения пили зеленую водку со вкусом ириски: в России массовое отравление метиловым спиртом

10:39 Мир

Киевский Подол проснулся в дыму: всю ночь огнеборцы боролись с масштабным пожаром. Видео

10:20 Украина

Болели под пиво: Зеленского с Ермаком засекли в киевском пабе во время матча сборной Украины. Фото

09:39 Украина

Ракета с украинским двигателем вывела на орбиты разведывательные спутники Франции

08:22 Украина

Ехали по встречным полосам: на Ривненщине два авто сбили насмерть двух пешеходов на зебре

07:54 Украина

«Вовина тысяча»: соцсети разрываются мемами об идее Зеленского раздать деньги вакцинированным

11:27 Украина

Забросали поляков камнями: несколько сот беженцев попытались прорвать границу

10:09 Мир

Зеленский пообещал по тысяче гривен всем привитым: на что можно потратить

09:02 Украина

Россия испытала противоспутниковое оружие и чуть не угробила МКС

08:45 Мир

В США раскрыли ограбление века через 52 года, благодаря некрологу

03:27 Мир

Новости | NetGameSlots.com