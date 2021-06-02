В Украине ввели ответственность за продажу лекарств детям: будут штрафовать

Верховная Рада приняла закон об ответственности за продажу лекарств детям.

Законопроект во втором чтении поддержало 315 депутатов



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания в Раде.

Нардепы проголосовали за принятие закона об установлении ответственности за продажу лекарств детям. Законопроект во втором чтении поддержало 315 депутатов.

Закон вводит ответственность за продажу лекарств детям до 14 лет. Теперь лицам ответственным за продажу или доставку лекарственных препаратов малолетним детям грозит штраф размером от 6 800 гривен – 13 600 гривен.

Примерно вдвое дороже придется заплатить за повторное правонарушение – от 13,6 тысяч до 23,8 тысяч гривен.

Как ранее сообщали Власти, в Украине разрешили вакцинировать детей от COVID-19.

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