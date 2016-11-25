В России угнали мобильный пункт вакцинации

В Ленинградской области неизвестные угнали мобильный пункт вакцинации стоимостью 4 млн рублей.

Мобильный пункт вакцинации



Об этом сообщает «LENTA.RU» со ссылкой на местную группу по поиску угнанных авто в соцсетях.

В городе Тихвине Ленинградской области (Россия) угнали автомобиль городской медицинской службы, который исполнял роль мобильного пункта вакцинации.

«ГАЗон NEXT» был обклеен агитацией с призывами сделать прививку от коронавируса, а также оборудован системой слежения, которая пока не помогла обнаружить угнанное авто.

Отмечается, что стоимость угнанного мобильного пункта вакцинации составляет около 4 млн рублей. Интересно, что такое дорогое и востребованное в пандемию транспортное средство не было застраховано городскими властями.

Как ранее сообщали Власти, в России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19.

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