НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
13:09 17 Ноября 2021 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

В России угнали мобильный пункт вакцинации

В Ленинградской области неизвестные угнали мобильный пункт вакцинации стоимостью 4 млн рублей.

Мобильный пункт вакцинации

Об этом сообщает «LENTA.RU» со ссылкой на местную группу по поиску угнанных авто в соцсетях.

В городе Тихвине Ленинградской области (Россия) угнали автомобиль городской медицинской службы, который исполнял роль мобильного пункта вакцинации.

«ГАЗон NEXT» был обклеен агитацией с призывами сделать прививку от коронавируса, а также оборудован системой слежения, которая пока не помогла обнаружить угнанное авто.

Отмечается, что стоимость угнанного мобильного пункта вакцинации составляет около 4 млн рублей. Интересно, что такое дорогое и востребованное в пандемию транспортное средство не было застраховано городскими властями.

Как ранее сообщали Власти, в России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19.

Источник:
Тэги: Россия, угон, мобильный пункт вакцинации
Руслан Речкин
Немного об авторе:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент. Все новости автора
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.11.2016 10:31
В России преступник угнал «Тойоту» с ребенком на пассажирском сиденье
ТОР
27.03.2010 04:02
Названы самые угоняемые автомобили Московской области
ТОР
01.03.2010 07:54
Самые популярные автомобили московских угонщиков
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Отец избил 4-летнюю дочь: через неделю она умерла

14:12  Украина

Украина провела масштабные военные учения возле Крыма: с танками и авиацией. Видео

13:59  Украина

Ахметов рассказал об отношениях с Зеленским и пообещал суды за статус олигарха

13:37  Украина

Instagram будет просить у пользователей видео-селфи: зачем это нужно

13:27  Мир

В России угнали мобильный пункт вакцинации

13:09  Мир

В Украине ввели ответственность за продажу лекарств детям: будут штрафовать

12:54  Украина

Алла Барановская обсудила вопросы культурного обмена между Украиной и ОАЭ на встрече в посольстве

12:23  Украина

Степан Черновецкий договорился с Разумковым и вступил в борьбу против Зеленского

12:21  Украина

В Одессе 104-летней бабушке выдали загранпаспорт

12:18  Украина

Школьники Киева вернутся за парты с понедельника

11:53  Украина

Ослепляли лазерами и оглушали петардами: белорусские силовики вместе с мигрантам штурмовали польскую границу

11:49  Мир

Под Харьковом поезд сбил женщину: движение парализовано

11:44  Украина

Специальная банковская карта и чудеса: нардеп раскрыл механизм выплаты “тысячи Зеленского”

11:26  Украина

В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

11:24  Мир

Кошмар для антивакцинаторов: в Украине усилят карантинные ограничения

11:09  Украина

На дне рождения пили зеленую водку со вкусом ириски: в России массовое отравление метиловым спиртом

10:39  Мир

Киевский Подол проснулся в дыму: всю ночь огнеборцы боролись с масштабным пожаром. Видео

10:20  Украина

В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

11:24 Мир

На дне рождения пили зеленую водку со вкусом ириски: в России массовое отравление метиловым спиртом

10:39 Мир

Киевский Подол проснулся в дыму: всю ночь огнеборцы боролись с масштабным пожаром. Видео

10:20 Украина

Болели под пиво: Зеленского с Ермаком засекли в киевском пабе во время матча сборной Украины. Фото

09:39 Украина

Ракета с украинским двигателем вывела на орбиты разведывательные спутники Франции

08:22 Украина

Ехали по встречным полосам: на Ривненщине два авто сбили насмерть двух пешеходов на зебре

07:54 Украина

«Вовина тысяча»: соцсети разрываются мемами об идее Зеленского раздать деньги вакцинированным

11:27 Украина

Забросали поляков камнями: несколько сот беженцев попытались прорвать границу

10:09 Мир

Зеленский пообещал по тысяче гривен всем привитым: на что можно потратить

09:02 Украина

Россия испытала противоспутниковое оружие и чуть не угробила МКС

08:45 Мир

В США раскрыли ограбление века через 52 года, благодаря некрологу

03:27 Мир

Новости | NetGameSlots.com