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Главная » Мир » Общество
13:27 17 Ноября 2021 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

Instagram будет просить у пользователей видео-селфи: зачем это нужно

Instagram тестирует идентификацию пользователей по видео-селфи.

Функция была введена для борьбы с ботами в Instagram

Пользователи Instagram столкнулись с новым способом идентификации в приложении. Соцсеть будет определять настоящий ли вы человек с помощью видео-селфи.

Функция была введена для борьбы с ботами в Instagram и в настоящее момент работает в тестовом режиме. Приложение попросит пройти идентификацию по видео-селфи только в случае подозрительной активности на аккаунте.

В родительской компании Meta утверждают, что все полученные данные от пользователей удаляются через 30 дней и не будут использоваться для распознавания лиц.

Идентификацию пользователей по селфи в Instagram планировали запустить ещё в 2020 году, однако тогда компания столкнулась с техническими ограничениями, которые удалось решить только сейчас.

Как ранее сообщали Власти, в работе Facebook случился крупнейший в истории сбой.

Источник:
Тэги: соцсети, Instagram, идентификация
Руслан Речкин
Немного об авторе:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент. Все новости автора
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