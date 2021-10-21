Instagram будет просить у пользователей видео-селфи: зачем это нужно

Instagram тестирует идентификацию пользователей по видео-селфи.

Функция была введена для борьбы с ботами в Instagram



Пользователи Instagram столкнулись с новым способом идентификации в приложении. Соцсеть будет определять настоящий ли вы человек с помощью видео-селфи.

Функция была введена для борьбы с ботами в Instagram и в настоящее момент работает в тестовом режиме. Приложение попросит пройти идентификацию по видео-селфи только в случае подозрительной активности на аккаунте.

Someone liked 65 photos of mine like a maniac on Instagram and it trigerred their bot-detection mechanism. There you go. Now go mess with people's accounts and force them to upload a selfie video to Facebook HQ (meta now?) pic.twitter.com/VqBfW9IIiA — Sonny (@darvi_sh) November 12, 2021

Instagram is now using video selfies to confirm users identity Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2 — Matt Navarra (@MattNavarra) November 15, 2021

В родительской компании Meta утверждают, что все полученные данные от пользователей удаляются через 30 дней и не будут использоваться для распознавания лиц.

Идентификацию пользователей по селфи в Instagram планировали запустить ещё в 2020 году, однако тогда компания столкнулась с техническими ограничениями, которые удалось решить только сейчас.

Как ранее сообщали Власти, в работе Facebook случился крупнейший в истории сбой.

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