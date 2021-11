Instagram будет просить у пользователей видео-селфи: зачем это нужно

Пользователи Instagram столкнулись с новым способом идентификации в приложении. Соцсеть будет определять настоящий ли вы человек с помощью видео-селфи.

Функция была введена для борьбы с ботами в Instagram и в настоящее момент работает в тестовом режиме. Приложение попросит пройти идентификацию по видео-селфи только в случае подозрительной активности на аккаунте.

Someone liked 65 photos of mine like a maniac on Instagram and it trigerred their bot-detection mechanism.

There you go. Now go mess with people's accounts and force them to upload a selfie video to Facebook HQ (meta now?) pic.twitter.com/VqBfW9IIiA

— Sonny (@darvi_sh) November 12, 2021