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Главная » Украина » Донбасс
17:55 17 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

На Донбассе взяли в плен пулемётчика ЛНР из Якутии

Участник незаконных вооруженных формирований был задержан на линии разграничения.

Мужчина с 2018 года является участником незаконных вооруженных формирований на юго-востоке Украины

Об этом сообщает Штаб объединенных сил в Facebook.

Украинские военные на линии разграничения в районе проведения ООС задержали боевика ЛНР – он двигался в сторону позиций ВСУ. При себе у него обнаружили военный билет ЛНР и временное удостоверение жителя ОРДЛО.

Задержанный был передан сотрудникам спецслужб, которые установили его личность. Боевиком с военный билетом ЛНР оказался уроженец Российской Федерации родом из Якутии.

Выяснилось, что мужчина с 2018 года является участником незаконных вооруженных формирований на юго-востоке Украины, где принимал участия в вооруженных столкновениях против ВСУ на должности помощника гранатометчика.

Также подозреваемый участвовал в обстрелах подразделений ООС, в том числе из крупнокалиберного пулемета «Утес».

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений за посягательство на территориальную целостность Украины, участие в террористической организации и незаконном обращении с оружием.

Как ранее сообщали Власти, ВСУ вернули под контроль украинской власти село Старомарьевка в Донецкой области.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Донбасс, задержание, ЛНР, ООС, тероррист
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