На Донбассе взяли в плен пулемётчика ЛНР из Якутии
Участник незаконных вооруженных формирований был задержан на линии разграничения.
Об этом сообщает Штаб объединенных сил в Facebook.
Украинские военные на линии разграничения в районе проведения ООС задержали боевика ЛНР – он двигался в сторону позиций ВСУ. При себе у него обнаружили военный билет ЛНР и временное удостоверение жителя ОРДЛО.
Задержанный был передан сотрудникам спецслужб, которые установили его личность. Боевиком с военный билетом ЛНР оказался уроженец Российской Федерации родом из Якутии.
Выяснилось, что мужчина с 2018 года является участником незаконных вооруженных формирований на юго-востоке Украины, где принимал участия в вооруженных столкновениях против ВСУ на должности помощника гранатометчика.
Также подозреваемый участвовал в обстрелах подразделений ООС, в том числе из крупнокалиберного пулемета «Утес».
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений за посягательство на территориальную целостность Украины, участие в террористической организации и незаконном обращении с оружием.
Как ранее сообщали Власти, ВСУ вернули под контроль украинской власти село Старомарьевка в Донецкой области.