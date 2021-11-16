Наводнение в Канаде смывает железнодорожные пути, дороги и мосты: есть погибшие
Наводнения и оползни, вызванные мощным ливнем, перекрыли все железнодорожные пути к крупнейшему порту Канады – Ванкуверу.
Об этом сообщает Reuters.
«Все железнодорожные перевозки в порт Ванкувера и из него остановлены из-за наводнения во внутренних районах Британской Колумбии», – сказал представитель порта Матти Полихронис.
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Не обошлось без человеческих жертв. По крайней мере, один человек погиб, когда оползень накрыл автомобиль на шоссе в 160 км к северо-востоку от Ванкувера.
По словам официальных лиц, еще два человека пропали без вести, поисково-спасательные бригады прочесывают завалы. В полиции не знают, сколько автомобилей могли пострадать из-за затопления дорог и оползней, и не исключают, что могут быть и другие жертвы стихии.
Министр транспорта провинции Майк Флеминг назвал это ливень «худшим за столетие».
Ранее Власти писали, что в канадской провинции Британская Колумбия за сутки выпало свыше месячной нормы осадков, местами они повлекли за собой оползни.