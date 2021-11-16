Наводнение в Канаде смывает железнодорожные пути, дороги и мосты: есть погибшие

Наводнения и оползни, вызванные мощным ливнем, перекрыли все железнодорожные пути к крупнейшему порту Канады – Ванкуверу.

Трансканадский хайвей выглядит теперь так..



Об этом сообщает Reuters.

«Все железнодорожные перевозки в порт Ванкувера и из него остановлены из-за наводнения во внутренних районах Британской Колумбии», – сказал представитель порта Матти Полихронис.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Не обошлось без человеческих жертв. По крайней мере, один человек погиб, когда оползень накрыл автомобиль на шоссе в 160 км к северо-востоку от Ванкувера.

По словам официальных лиц, еще два человека пропали без вести, поисково-спасательные бригады прочесывают завалы. В полиции не знают, сколько автомобилей могли пострадать из-за затопления дорог и оползней, и не исключают, что могут быть и другие жертвы стихии.

Министр транспорта провинции Майк Флеминг назвал это ливень «худшим за столетие».

Ранее Власти писали, что в канадской провинции Британская Колумбия за сутки выпало свыше месячной нормы осадков, местами они повлекли за собой оползни.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Совсем не начинающий журналист - свою первую заметку в газете опубликовал, когда был школьником. А еще по совместительству работал художником-карикатуристом. Люблю на досуге почитать Ремарка - лучше, конечно, по-немецки.

Тэги: Канада, наводнение, ливень