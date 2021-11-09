Расследование дела о расстрелах на Майдане завершено: оно длилось 8 лет

Досудебное расследование в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича и девяти высокопоставленных должностных лиц в деле о расстрелах на Майдане завершено.

ГБР закончило расследование дела длиной в 8 лет



Об этом сообщила пресс-служба Офис генпрокурора. Речь идет об организации 18-20 февраля 2014 года силового противодействия участникам акции протеста в центре Киева

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В ведомстве заявили, что поскольку с 2014 года Янукович и девять чиновников скрываются от органов следствия и суда, досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось по специальной (заочной) процедуре.

Список подозреваемых по делу:

четвертый президент Украины Виктор Янукович;

министр внутренних дел Виталий Захарченко;

замглавы МВД Виктор Ратушняк;

начальник УМВД в Киеве и Киевской области Валерий Мазан;

командующий Внутренних войск МВД Сергей Шуляк;

командир «Беркута» в Киеве Сергей Кусюк;

начальник милиции общественной безопасности в Киеве Петр Федчук;

министр обороны Украины Павел Лебедев;

глава СБУ Александр Якименко;

заместитель председателя СБУ Владимир Тоцкий.

Расследование установило, что преступная группа под руководством Януковича хотела прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу пребывание у власти Януковича.

По данным следствия, превышая власть и служебные полномочия и без законных оснований они организовали применение работниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов.

В Офисе генпрокурора сообщили, что членами преступной группы во главе с Януковичем в первой половине дня 18 февраля 2014 организован силовой разгон участников уличного хода в Верховную Раду в поддержку голосования за возвращение к Конституции 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента.

Кроме того, после обеда 18 февраля 2014 года был организован штурм Майдана под видом «антитеррористической операции». А утром 20 февраля — расстрел митингующих сотрудниками «черной роты» Беркута и вооружения «титушек» огнестрельным оружием.

Такие действия, по выводам ОГП, привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к причинению смерти 67 гражданским лицам. Всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя. Нанесен материальный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен.

Ранее власти писали, что девяти бывшим высокопоставленным чиновникам времен экс-президента украины Виктора Януковича сообщило о подозрении в причастности к тяжким преступлениям во времена Евромайдана.

Немного об авторе Борис Бондарь: Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: майдан, Виктор Янукович, ГБР