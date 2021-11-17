Сборная Украина по футболу получила нового главного тренера
На заседании исполкома Украинской ассоциации Александра Петракова утвердили главным тренером национальной сборной Украины.
Об этом сообщает пресс-служба УАФ. До этого он тренировал «сине-желтых» как исполняющий обязанности.
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УАФ подписала с Петраковым соглашение до 30 декабря 2022 года, то есть до завершения Чемпионата мира в Катаре, с возможностью продления контракта до 30 июля 2024 года — на цикл отбора и финальной части Евро-2024, которое состоится в Германии.
Президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко заявил, что Петраков своей работой и результатами «полностью заслужил изменение формального статуса во главе сборной».
Кто такой Александр Петраков
Петраков был игроком киевского «Динамо», винницкого «Локомотива», «ЦСКА-Киев», черкасского «Днепра», ривненского «Авангарда», никопольского «Колоса».
По окончании карьеры футболиста Петраков перешел на тренерскую работу.
В разные годы возглавлял сборные Украины разных возрастов.
Наибольшего успеха добился с командой U-20, выигравшей Чемпионат мира 2019 года в Польше.
Список его заслуг:
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Чемпион мира U-20 (2019);
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Полуфиналист чемпионата Европы U-19 (2018);
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Участник чемпионата Европы U-19 (2014);
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Участник чемпионата мира U-20 (2015);
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Участник чемпионата Европы U-17 (2016);
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Чемпион Украины среди юношей (2006, 2007).
Ранее Власти писали, что в рамках 10-го тура группового раунда квалификации Украина обыграла на выезде Боснию и Герцеговину со счетом 0:2.