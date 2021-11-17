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09:11 18 Ноября 2021 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

Сборная Украина по футболу получила нового главного тренера

На заседании исполкома Украинской ассоциации Александра Петракова утвердили главным тренером национальной сборной Украины.

В сборной Украины наконец появился главный тренер вместо и.о.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ. До этого он тренировал «сине-желтых» как исполняющий обязанности.

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УАФ подписала с Петраковым соглашение до 30 декабря 2022 года, то есть до завершения Чемпионата мира в Катаре, с возможностью продления контракта до 30 июля 2024 года — на цикл отбора и финальной части Евро-2024, которое состоится в Германии.

Президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко заявил, что Петраков своей работой и результатами «полностью заслужил изменение формального статуса во главе сборной».

Новый главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков президент УАФ Андрей Павелко

Новый главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков президент УАФ Андрей Павелко

Кто такой Александр Петраков

Петраков был игроком киевского «Динамо», винницкого «Локомотива», «ЦСКА-Киев», черкасского «Днепра», ривненского «Авангарда», никопольского «Колоса».

По окончании карьеры футболиста Петраков перешел на тренерскую работу.

В разные годы возглавлял сборные Украины разных возрастов.

Наибольшего успеха добился с командой U-20, выигравшей Чемпионат мира 2019 года в Польше.

Список его заслуг:

  • Чемпион мира U-20 (2019);

  • Полуфиналист чемпионата Европы U-19 (2018);

  • Участник чемпионата Европы U-19 (2014);

  • Участник чемпионата мира U-20 (2015);

  • Участник чемпионата Европы U-17 (2016);

  • Чемпион Украины среди юношей (2006, 2007).

Ранее Власти писали, что в рамках 10-го тура группового раунда квалификации Украина обыграла на выезде Боснию и Герцеговину со счетом 0:2.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: футбол, Александр Петраков
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