Сборная Украина по футболу получила нового главного тренера

На заседании исполкома Украинской ассоциации Александра Петракова утвердили главным тренером национальной сборной Украины.

В сборной Украины наконец появился главный тренер вместо и.о.



Об этом сообщает пресс-служба УАФ. До этого он тренировал «сине-желтых» как исполняющий обязанности.

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УАФ подписала с Петраковым соглашение до 30 декабря 2022 года, то есть до завершения Чемпионата мира в Катаре, с возможностью продления контракта до 30 июля 2024 года — на цикл отбора и финальной части Евро-2024, которое состоится в Германии.

Президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко заявил, что Петраков своей работой и результатами «полностью заслужил изменение формального статуса во главе сборной».

Кто такой Александр Петраков

Петраков был игроком киевского «Динамо», винницкого «Локомотива», «ЦСКА-Киев», черкасского «Днепра», ривненского «Авангарда», никопольского «Колоса».

По окончании карьеры футболиста Петраков перешел на тренерскую работу.

В разные годы возглавлял сборные Украины разных возрастов.

Наибольшего успеха добился с командой U-20, выигравшей Чемпионат мира 2019 года в Польше.

Список его заслуг:

Чемпион мира U-20 (2019);

Полуфиналист чемпионата Европы U-19 (2018);

Участник чемпионата Европы U-19 (2014);

Участник чемпионата мира U-20 (2015);

Участник чемпионата Европы U-17 (2016);

Чемпион Украины среди юношей (2006, 2007).

Ранее Власти писали, что в рамках 10-го тура группового раунда квалификации Украина обыграла на выезде Боснию и Герцеговину со счетом 0:2.

Немного об авторе Борис Бондарь: Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

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