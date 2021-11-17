НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
09:27 18 Ноября 2021 Просмотров 50   КомментариевКомментарии

В Украине количество заболевших и выздоровевших от COVID-19 за сутки практически сравнялось

За минувшие сутки по состоянию на 18 ноября в Украине COVID-19 заболел 20591 человек, умерло 752, побороли болезнь 19 633 пациента.

В Украине за сутки заболело более 20,5 тыс человек

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 1478 несовершеннолетних и 377 медиков.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

По суточному приросту больных лидируют Днепропетровская область – 1892 случая, Киев – 1483, Запорожская область – 1240, Донецкая – 1203, Полтавская – 1100.

Количество новых заболеваний за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1483;

  • Винницкая область – 929;

  • Волынская область – 685;

  • Днепропетровская область – 1892;

  • Донецкая область – 1203;

  • Житомирская область – 816;

  • Закарпатская область – 462;

  • Запорожская область – 1240;

  • Ивано-Франковская область – 819;

  • Киевская область – 976;

  • Кировоградская область – 214;

  • Луганская область – 330;

  • Львовская область – 1021;

  • Николаевская область – 900;

  • Одесская область – 1055;

  • Полтавская область – 1100;

  • Ривненская область – 656;

  • Сумская область – 549;

  • Тернопольская область – 467;

  • Харьковская область – 759;

  • Херсонская область – 370;

  • Хмельницкая область – 941;

  • Черкасская область – 729;

  • Черновицкая область – 258;

  • Черниговская область – 737.

Ранее Власти писали, что в Украине в «желтой» зоне планируют ввести обязательный полный курс вакцинации для работы заведений в условиях карантинных ограничений.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.11.2021 11:24
В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19
ТОР
17.11.2021 09:08
Наличие антител к COVID-19 не является основанием отказа от прививки – Минздрав
ТОР
17.11.2021 08:36
COVID-19 в Украине: за сутки почти 19 тысяч новых случаев заражения и 769 смертей
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Названы два требования Лукашенко к Меркель в обмен на прекращение кризиса с мигрантами

16:05 Мир

Школьники Киева вернутся за парты с понедельника

11:53 Украина

В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

11:24 Мир

На дне рождения пили зеленую водку со вкусом ириски: в России массовое отравление метиловым спиртом

10:39 Мир

Киевский Подол проснулся в дыму: всю ночь огнеборцы боролись с масштабным пожаром. Видео

10:20 Украина

Болели под пиво: Зеленского с Ермаком засекли в киевском пабе во время матча сборной Украины. Фото

09:39 Украина

Ракета с украинским двигателем вывела на орбиты разведывательные спутники Франции

08:22 Украина

Ехали по встречным полосам: на Ривненщине два авто сбили насмерть двух пешеходов на зебре

07:54 Украина

«Вовина тысяча»: соцсети разрываются мемами об идее Зеленского раздать деньги вакцинированным

11:27 Украина

Польские военные засняли сотрудника белорусской спецслужбы ломающего забор на границе

10:40 Мир

Забросали поляков камнями: несколько сот беженцев попытались прорвать границу

10:09 Мир

Новости | NetGameSlots.com