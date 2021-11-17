В Украине количество заболевших и выздоровевших от COVID-19 за сутки практически сравнялось
За минувшие сутки по состоянию на 18 ноября в Украине COVID-19 заболел 20591 человек, умерло 752, побороли болезнь 19 633 пациента.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 1478 несовершеннолетних и 377 медиков.
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По суточному приросту больных лидируют Днепропетровская область – 1892 случая, Киев – 1483, Запорожская область – 1240, Донецкая – 1203, Полтавская – 1100.
Количество новых заболеваний за сутки по регионам:
-
г. Киев – 1483;
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Винницкая область – 929;
-
Волынская область – 685;
-
Днепропетровская область – 1892;
-
Донецкая область – 1203;
-
Житомирская область – 816;
-
Закарпатская область – 462;
-
Запорожская область – 1240;
-
Ивано-Франковская область – 819;
-
Киевская область – 976;
-
Кировоградская область – 214;
-
Луганская область – 330;
-
Львовская область – 1021;
-
Николаевская область – 900;
-
Одесская область – 1055;
-
Полтавская область – 1100;
-
Ривненская область – 656;
-
Сумская область – 549;
-
Тернопольская область – 467;
-
Харьковская область – 759;
-
Херсонская область – 370;
-
Хмельницкая область – 941;
-
Черкасская область – 729;
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Черновицкая область – 258;
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Черниговская область – 737.
Ранее Власти писали, что в Украине в «желтой» зоне планируют ввести обязательный полный курс вакцинации для работы заведений в условиях карантинных ограничений.