В Украине количество заболевших и выздоровевших от COVID-19 за сутки практически сравнялось

За минувшие сутки по состоянию на 18 ноября в Украине COVID-19 заболел 20591 человек, умерло 752, побороли болезнь 19 633 пациента.

В Украине за сутки заболело более 20,5 тыс человек



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 1478 несовершеннолетних и 377 медиков.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

По суточному приросту больных лидируют Днепропетровская область – 1892 случая, Киев – 1483, Запорожская область – 1240, Донецкая – 1203, Полтавская – 1100.

Количество новых заболеваний за сутки по регионам:

г. Киев – 1483;

Винницкая область – 929;

Волынская область – 685;

Днепропетровская область – 1892;

Донецкая область – 1203;

Житомирская область – 816;

Закарпатская область – 462;

Запорожская область – 1240;

Ивано-Франковская область – 819;

Киевская область – 976;

Кировоградская область – 214;

Луганская область – 330;

Львовская область – 1021;

Николаевская область – 900;

Одесская область – 1055;

Полтавская область – 1100;

Ривненская область – 656;

Сумская область – 549;

Тернопольская область – 467;

Харьковская область – 759;

Херсонская область – 370;

Хмельницкая область – 941;

Черкасская область – 729;

Черновицкая область – 258;

Черниговская область – 737.

Ранее Власти писали, что в Украине в «желтой» зоне планируют ввести обязательный полный курс вакцинации для работы заведений в условиях карантинных ограничений.

Немного об авторе Борис Бондарь: Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19