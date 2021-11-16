Четвертая волна COVID-19 обрушилась на Германию со всей силой, – Меркель

В среду Германия сообщила о 52826 новых случаях инфицирования за сутки – это на треть больше, чем неделю назад, и это является еще одним рекордом.

Канцлер Германии назвала ситуацию в стране



Об этом пишет The Guardian.

Ангела Меркель на ежегодном собрании союза городов Германии назвала ситуацию «критической».

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«Пандемия не закончилась. Напротив, нынешняя ситуация является критической, по-другому я это назвать не могу. Четвертая волна обрушилась на нашу страну со всей мощью», – сказала канцлер Германии.

Она призвала продолжать вакцинацию.

«Каждый, кто делает прививку, защищает себя и близких. Вакцинация достаточной доли населения – это выход из пандемии», – подчеркнула Меркель.

В Германии сейчас полностью вакцинировано 68% населения.

В четверг, 18 ноября, Меркель встретится с федеральными и региональными лидерами, чтобы согласовать более жесткие меры для сдерживания пандемии.

Ранее Власти писали, что власти Германии выступили за введение всеобщей повторной вакцинации от COVID-19.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Совсем не начинающий журналист - свою первую заметку в газете опубликовал, когда был школьником. А еще по совместительству работал художником-карикатуристом. Люблю на досуге почитать Ремарка - лучше, конечно, по-немецки.

Тэги: Ангела Меркель, Германия, пандемия, коронавирус