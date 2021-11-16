Четвертая волна COVID-19 обрушилась на Германию со всей силой, – Меркель
В среду Германия сообщила о 52826 новых случаях инфицирования за сутки – это на треть больше, чем неделю назад, и это является еще одним рекордом.
Об этом пишет The Guardian.
Ангела Меркель на ежегодном собрании союза городов Германии назвала ситуацию «критической».
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«Пандемия не закончилась. Напротив, нынешняя ситуация является критической, по-другому я это назвать не могу. Четвертая волна обрушилась на нашу страну со всей мощью», – сказала канцлер Германии.
Она призвала продолжать вакцинацию.
«Каждый, кто делает прививку, защищает себя и близких. Вакцинация достаточной доли населения – это выход из пандемии», – подчеркнула Меркель.
В Германии сейчас полностью вакцинировано 68% населения.
В четверг, 18 ноября, Меркель встретится с федеральными и региональными лидерами, чтобы согласовать более жесткие меры для сдерживания пандемии.
Ранее Власти писали, что власти Германии выступили за введение всеобщей повторной вакцинации от COVID-19.