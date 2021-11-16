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09:55 18 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Состояние Саакашвили критическое, – независимые медики

Группа врачей под эгидой омбудсмена Нино Ломджария в среду обнародовала заключение по итогам медосмотра бывшего президента в тюремной больнице.

В тюрьме Саакашвили похудел более чем на 20 килограммов.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявил на брифинге врач Георгий Григолия, состояние здоровья Михаила Саакашвили «критическое по многим жизненным показателям».

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«Поэтому мы считаем, что тюремная больница не готова оказать находящемуся в таком критическом состоянии необходимое лечение», – отметил он.

По словам врача, Саакашвили пока не требуется реанимация, но медики рекомендуют госпитализировать его в многопрофильную клинику для полноценного лечения.

Напомним, Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси и помещен в тюрьму в Рустави. Там он объявил голодовку.

Ранее Власти писали, что у бывшего президента Грузии из-за голодовки началась кровавая рвота.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Совсем не начинающий журналист - свою первую заметку в газете опубликовал, когда был школьником. А еще по совместительству работал художником-карикатуристом. Люблю на досуге почитать Ремарка - лучше, конечно, по-немецки.
Тэги: Грузия, голодовка, Михаил Саакашвили
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