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09:49 18 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Николаеве застрелили бизнесмена: убийцы ждали его возле подъезда

В Николаеве поздно вечером 17 ноября произошла стрельба возле одного из домов по ул. Сенной, один человек погиб и один ранен.

Происшествие случилось ококло 20:15

Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Информацию о выстрелах возле многоэтажки по ул. Сенной правоохранители получили около 20:15.

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На месте происшествия возле одного из подъездов правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

Также ранение получил еще один гражданин, которому оказали медицинскую помощь.

Убийство произошло на улице Сенной

Убийство произошло на улице Сенной

В одном из дворов многоэтажек, в нескольких кварталах от места преступления, обнаружено охотничье ружье с пятнами крови.

Правоохранители выясняют,  из этого ли оружия стреляли в пострадавших. Оружие изъяли и  направили на экспертизу.

В городе была введена в действие специальная полицейская операция.

Тело с огнестрельным ранением лежало возле подъезда

Тело с огнестрельным ранением лежало возле подъезда

Данные по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК «Умышленное убийство».

По информации местного издания «Новости Н», погибшим оказался житель Николаева 51-летний Игорь Плиндык. Он якобы имел отношение к строительному бизнесу.

Мужчина вместе девушкой на автомобиле «Ауди» заехали во двор

Мужчина вместе девушкой на автомобиле «Ауди» заехали во двор

“Мужчина вместе девушкой на автомобиле «Ауди» заехали во двор дома на ул. Сенной. Здесь их, по всей видимости, поджидал убийца. В мужчину выстрелили из охотничьего ружья, он попытался убежать, однако убийца догнал его возле подъезда и добил. Девушку, по предварительным данным, он не тронул”, — сообщило издание.

Убийца не тронул спутницу бизнесмена

Убийца не тронул спутницу бизнесмена

По информации журналистов, подозреваемыми являются мужчина и женщина до 30 лет.

Ранее Власти писали, что в Киеве возле Киево-Святошинского райсуда неизвестный из автомобиля открыл огонь по мужчине.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: убийство, Николаев
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