В Николаеве застрелили бизнесмена: убийцы ждали его возле подъезда

В Николаеве поздно вечером 17 ноября произошла стрельба возле одного из домов по ул. Сенной, один человек погиб и один ранен.

Происшествие случилось ококло 20:15



Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Информацию о выстрелах возле многоэтажки по ул. Сенной правоохранители получили около 20:15.

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На месте происшествия возле одного из подъездов правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

Также ранение получил еще один гражданин, которому оказали медицинскую помощь.

В одном из дворов многоэтажек, в нескольких кварталах от места преступления, обнаружено охотничье ружье с пятнами крови.

Правоохранители выясняют, из этого ли оружия стреляли в пострадавших. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

В городе была введена в действие специальная полицейская операция.

Данные по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК «Умышленное убийство».

По информации местного издания «Новости Н», погибшим оказался житель Николаева 51-летний Игорь Плиндык. Он якобы имел отношение к строительному бизнесу.

“Мужчина вместе девушкой на автомобиле «Ауди» заехали во двор дома на ул. Сенной. Здесь их, по всей видимости, поджидал убийца. В мужчину выстрелили из охотничьего ружья, он попытался убежать, однако убийца догнал его возле подъезда и добил. Девушку, по предварительным данным, он не тронул”, — сообщило издание.

По информации журналистов, подозреваемыми являются мужчина и женщина до 30 лет.

Ранее Власти писали, что в Киеве возле Киево-Святошинского райсуда неизвестный из автомобиля открыл огонь по мужчине.

Немного об авторе Борис Бондарь: Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

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