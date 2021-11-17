“Талибан” не может справиться с ИГИЛ в Афганистане, – ООН
Глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс заявила, что «Талибан» не способен противостоять террористам «Исламского государства».
Об этом сообщает Reuters.
Группы «Исламского государства в провинции Хорасан» (ISKP) есть почти во всех 34 провинциях Афганистана.
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Экономическая ситуация в Афганистане, по словам Деборы Лайонс, лишь способствует росту терроризма.
«Паралич банковского сектора подталкивает финансовую систему к теневому обмену денег, что лишь способствует терроризму, торговле людьми и контрабанде наркотиков», – отметила она.
Комментарии главы миссии ООН прозвучали через несколько часов после того, как террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за два взрыва в районе Кабула, населенного шиитами.
Ранее Власти писали, что 17 ноября в столице Афганистана прогремело два взрыва, в результате один человек погиб и шестеро ранены.