В Чернобыльской зоне задержали нелегалов, которые из Беларуси прорывались в Евросоюз
Беженцы из Афганистана и Пакистана пытались пробраться из Беларуси в Европу через территорию Украины в Чернобыльской зоне.
Соответствующее видео появилось на ряде Telegram-каналов. Нелегалов засекли и задержали вблизи нежилого населенного пункта Денисовичи 17 ноября.
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После аварии на ЧАЭС жители этого села навсегда покинули свои дома.
Беженцев задержали правоохранители совместно с силами территориальной обороны.
По словам мигрантов, их вел из Беларуси человек по имени Сергей. В Украине нелегалов должны были встретить, предоставить новые документы и переправить в одну из стран европейского союза.
Ранее Власти писали, что Украина усилила границу с Беларусью в местах возможного прорыва мигрантов техникой личным составом и спецсредствами.