В Чернобыльской зоне задержали нелегалов, которые из Беларуси прорывались в Евросоюз

Беженцы из Афганистана и Пакистана пытались пробраться из Беларуси в Европу через территорию Украины в Чернобыльской зоне.

Нелегалов задержали правоохранители



Соответствующее видео появилось на ряде Telegram-каналов. Нелегалов засекли и задержали вблизи нежилого населенного пункта Денисовичи 17 ноября.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

После аварии на ЧАЭС жители этого села навсегда покинули свои дома.

Беженцев задержали правоохранители совместно с силами территориальной обороны.

По словам мигрантов, их вел из Беларуси человек по имени Сергей. В Украине нелегалов должны были встретить, предоставить новые документы и переправить в одну из стран европейского союза.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ранее Власти писали, что Украина усилила границу с Беларусью в местах возможного прорыва мигрантов техникой личным составом и спецсредствами.

Немного об авторе Борис Бондарь: Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: беженцы, мигранты