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11:10 18 Ноября 2021 Просмотров 959   КомментариевКомментарии

В Чернобыльской зоне задержали нелегалов, которые из Беларуси прорывались в Евросоюз

Беженцы из Афганистана и Пакистана пытались пробраться из Беларуси в Европу через территорию Украины в Чернобыльской зоне.

Нелегалов задержали правоохранители

Соответствующее видео появилось на ряде Telegram-каналов. Нелегалов засекли и задержали вблизи нежилого населенного пункта Денисовичи 17 ноября.

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После аварии на ЧАЭС жители этого села навсегда покинули свои дома.

Беженцев задержали правоохранители совместно с силами территориальной обороны.

По словам мигрантов, их вел из Беларуси человек по имени Сергей. В Украине нелегалов должны были встретить, предоставить новые документы и переправить в одну из стран европейского союза.

Ранее Власти писали, что Украина усилила границу с Беларусью в местах возможного прорыва мигрантов техникой личным составом и спецсредствами.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: беженцы, мигранты
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