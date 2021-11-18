Рада создала ВСК для расследования смерти Полякова
Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств смерти народного депутата Антона Полякова.
Об этом стало известно из трансляции заседания. За соответствующее постановление № 6300 проголосовали 322 народных депутата.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
Необходимость депутатского вмешательства обосновали тем, что расследование дела затягивается по непонятным причинам, а правоохранители не проводят необходимых следственных действий.
«Позиция Министерства внутренних дел не соответствует действительности и материалам дела, ничем не подтверждается и порочит имя Антона Эдуардовича Полякова, что недопустимо», – сказано в пояснительной записке к постановлению.
Основными задачами ВСК станет проведение проверки хода расследования, осуществление парламентского контроля соответствия действий правоохранительных, проверка сведений доказательной базы, выводов, экспертиз и т.д.
Кроме того нардепы могут инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.
ВСК будет работать год, а через шесть месяцев должна подать отчет о проделанной работе.
Ранее Власти.нет сообщали:
-
Народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Такси, в котором он ехал, остановили полицейские за нарушение ПДД. В салоне они увидели депутата в бессознательном состоянии. Копы вызвали скорую и попытались оказать помощь самостоятельно. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.
-
В результате вскрытия выяснилось, что результатом смерти стала острая ишемическая болезнь сердца. Однако правоохранители назначили еще ряд экспертиз.
-
Представитель МВД заявил, что экспертиза обнаружила в теле Полякова небольшое количество алкоголя и вещество метадон. Следствие не исключает, что народного депутата могли отравить.
-
Позже в МВД рассказали, что таксист вовсе не случайно подобрал нардепа Антона Полякова, некоторое время ездил с ним по городу, а в их компании был еще один человек, который является свидетелем.
-
В сети опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения в кафе, где ужинал народный депутат Антон Поляков, и видео с нагрудной камеры полицейского, который оказывал ему помощь.
-
При осмотре личных вещей нардепа Антона Полякова после его смерти правоохранители обнаружили два катетера с неизвестным коричневым веществом и значительную сумму денег.
-
В организме умершего народного депутата Антона Полякова кроме метадона и алкоголя нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.