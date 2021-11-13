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14:51 18 Ноября 2021 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Родители 16-летнего виновника ДТП в Харькове могут сесть в тюрьму

В Харькове могут привлечь к уголовной ответственности родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, который стал виновником смертельного ДТП на проспекте Гагарина.

В отношении родителей Харьквоского открыли уголовное производство

Об этом сообщило Суспiльне со ссылкой на  спикера прокуратуры Харьковщины Дмитрия Чубенко.

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«Открыто уголовное производство по статье 287 Уголовного кодекса Украины за допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих права управлять, и по статье 166 — невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия», — сказал Чубенко.

Статья 287 предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы. Ст. 166 – ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.

На том, что роль родителей в преступлении достаточно значительна настаивает сторона потерпевших.

Дети погибшего в ДТП 58-летнего Игоря Носова и их адвокат Игорь Черняк 17 ноября встречались с представителями власти и полиции.

«У меня нет сомнений, что следствие соберет необходимую базу, и Николай Харьковский понесет наказание. Но… есть еще его родители. И уже становится очевидным, что основная «тактика защиты» семьи Николая будет направлена ​​именно на то, чтобы вывести родителей из-под удара. Именно поэтому важно, чтобы следствие работало и дальше», – написал Черняк в Facebook 18 ноября.

16-летний Николай Харьковский в момент ДТП ехал на автомобиле, зарегистрированном на его мать, проживающую за границей. Отец Харьковского – Михаил говорил, что не состоятельный человек и официально нигде не работает.

Ранее Власти писали:

  • В Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая.

  • Также стало известно, что водитель Infinity, устроивший ДТП с двумя погибшими на перекрестке Гагарина и Одесской в Харькове 26 октября, два года назад якобы стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы.

  • Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович.

  • Дочь 58-летнего водителя «Шевроле», который погиб в Харькове в ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской, ищет свидетелей аварии и хорошего адвоката.

  • Отец 16-летнего Николая Харьковского, который стал виновником ДТП в Харькове, заявил, что не понимает, почему о его сыне после аварии никто не написал ничего хорошего.

  • 16-летний водитель Infiniti, ставший виновником смертельного ДТП в Харькове, отказался сотрудничать со следствием и ничего не говорит на допросах.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Харьков, дтп, Николай Харьковский
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