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14:58 18 Ноября 2021 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Украина, США и Евросоюз готовят болезненные удары по России в случае агрессии, – Кулеба

Правительства союзных государств вместе с Украиной разрабатывают комплексные меры по сдерживанию России от дальнейших агрессивных действий.

С помощью дипломатии Украина укрепляет свою безопасность в трех главных направлений - союзники, оружие, санкции

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, Украина вместе со странами партнерами готовят комплексный план по сдерживанию российской агрессии, а также укреплению безопасности и обороноспособности.

План сдерживания включает в себя политическое и дипломатическое давление, болезненные экономические удары в случае еще проявления еще большей российской агрессии а также список конкретных нужд для усиления ВСУ.

Кулеба напомнил о переговорах с руководством НАТО и ЕС, которые прошли на прошлой неделе во время поездки министра в Брюссель.

“Очень важны были переговоры с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Мы обсудили ситуацию с безопасностью и совместное противодействие гибридным угрозам со стороны РФ”, – отметил Министр.

Генеральный секретарь НАТО пригласил Кулебу принять участие во встрече министров иностранных дел НАТО 30 ноября – 1 декабря в Риге.

Йенсен Столтенберг назвал это важным знаком доверия Альянса к Украине как одного из двух ближайших партнеров НАТО в Черноморском регионе.

“Агрессивность России и на дипломатическом, и на военном направлениях существенно выросла за последние недели. Но Украина уже активно консолидирует партнеров по противодействию гибридным угрозам”, – заявил Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что с помощью дипломатии Украина укрепляет свою безопасность в трех главных направлений – союзники, оружие, санкции. Союзники обеспечивают Украине политическую поддержку, с помощью санкций осуществляется давление на страну агрессора, а договоренности о поставках оружия укрепляют ВСУ.

“Мои переговоры в США на прошлой неделе и в ЕС и НАТО на этой неделе были направлены именно на достижение результатов по этим трем направлениям. И мы вернулись с необходимыми на данный момент результатами”, – подытожил Кулеба.

Как ранее сообщали Власти, Кулеба и Ермак встретились с советником Байдена в Вашингтоне.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: ес, НАТО, США, переговоры, дипломатия, всу, Кулеба
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