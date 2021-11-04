Собирал информацию о военных объектах: на Харьковщине задержали российского шпиона под прикрытием
Агент российских спецслужб собирал разведывательную информацию о военных объектах в Харьковской области.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
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В Харьковской области разоблачили агента российских спецслужб. Шпион собирал разведывательную информацию о военных объектах в Харьковской области.
Завербованный чиновник занимал должность заведующего сектором гражданской защиты, оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами в одном из горсоветов Харьковской области.
Злоумышленник получил от своих кураторов задание собирать разведывательную информацию о военных объектах харьковской области, количестве украинских военных, а также о политическом настрое местных жителей. Больше всего кураторов интересовали маршруты перемещения колонн с военной техникой, а также вооружение украинских военных.
Шпион входил в агентурную сеть одного из так называемых «депутатов Народного совета ДНР 2 созыва», которая под руководством российских спецслужб продвигала пропагандистские информационные кампании для расшатывания ситуации в Украине.
В настоящее время проводятся следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных преступлению лиц.
Как ранее сообщали Власти, СБУ разоблачила десятки интернет-агентов спецслужб РФ.