Собирал информацию о военных объектах: на Харьковщине задержали российского шпиона под прикрытием

Агент российских спецслужб собирал разведывательную информацию о военных объектах в Харьковской области.

В Харьковской области разоблачили агента российских спецслужб



Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

В Харьковской области разоблачили агента российских спецслужб. Шпион собирал разведывательную информацию о военных объектах в Харьковской области.

Завербованный чиновник занимал должность заведующего сектором гражданской защиты, оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами в одном из горсоветов Харьковской области.

Злоумышленник получил от своих кураторов задание собирать разведывательную информацию о военных объектах харьковской области, количестве украинских военных, а также о политическом настрое местных жителей. Больше всего кураторов интересовали маршруты перемещения колонн с военной техникой, а также вооружение украинских военных.

Шпион входил в агентурную сеть одного из так называемых «депутатов Народного совета ДНР 2 созыва», которая под руководством российских спецслужб продвигала пропагандистские информационные кампании для расшатывания ситуации в Украине.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных преступлению лиц.

Как ранее сообщали Власти, СБУ разоблачила десятки интернет-агентов спецслужб РФ.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: ФСБ, шпион, Харьковская область, рф