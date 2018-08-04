Эрдогану подарили карту тюркского мира с половиной российских территорий. Фото
Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карту тюркского мира, в который включена значительная часть территории России.
Фотография, на которой Бахчели вручает карту Эрдогану, размещена в Twitter партии.
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На ней предполагаемая тюркская территория обозначена разными цветами – от бледно-желтого до красного. Что они обозначают, не объясняется.
Красным цветом обозначены Турция, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Оранжевые некоторые страны Балканского полуострова, часть Ирана, южные регионы России, а также большая часть Сибири и западная часть Монголии.
Желтым цветом закрашены Алтай, Якутия и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
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