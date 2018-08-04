Эрдогану подарили карту тюркского мира с половиной российских территорий. Фото

Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карту тюркского мира, в который включена значительная часть территории России.

Девлет Бахчели подарил Реджепу Эрдогану карту



Фотография, на которой Бахчели вручает карту Эрдогану, размещена в Twitter партии.

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На ней предполагаемая тюркская территория обозначена разными цветами – от бледно-желтого до красного. Что они обозначают, не объясняется.

Красным цветом обозначены Турция, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Оранжевые некоторые страны Балканского полуострова, часть Ирана, южные регионы России, а также большая часть Сибири и западная часть Монголии.

Желтым цветом закрашены Алтай, Якутия и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.

Ранее Власти сообщали, что турецкие авиакомпании резко сократили количество рейсов в направлении Беларуси на фоне кризиса с мигрантами.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Турция, Реджеп Эрдоган