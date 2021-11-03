Защитил жену и дочь: под Киевом мужчина расстрелял в своем доме грабителей
В Киевской области задержали вооруженных грабителей, которые пытались ограбить дом предпринимателя.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области у себя в Facebook.
В Крюковщине Киевской области двое вооруженных грабителей ворвались в дом местного предпринимателя.
Злоумышленники уложили на пол 41-летнюю хозяйку дома вместе с ее дочерью, требуя отдать драгоценности и наличные деньги. На шум вышел хозяин дома и открыл огонь по грабителям из травматического пистолета, после чего двое неизвестных скрылись.
Прибывшая на место происшествия полиция использовала служебных собак для поиска нападавших. Собаки взяли след злоумышленников у забора, на котором преступники оставили следы крови во время побега.
После продолжительной погони в лесу был обнаружен один из нападавших – раненый в ногу мужчина сидел возле дерева.
Спустя несколько часов на съемной квартире был задержан и его подельник. Злоумышленниками оказались выходцы и Турции и Казахстана.
В настоящее время обоих проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве пожилая женщина с игрушечным пистолетом ограбила банк.