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17:52 18 Ноября 2021 Просмотров 167   КомментариевКомментарии

Защитил жену и дочь: под Киевом мужчина расстрелял в своем доме грабителей

В Киевской области задержали вооруженных грабителей, которые пытались ограбить дом предпринимателя.

Один из нападавших был обнаружен раненым в лесу

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области у себя в Facebook.

В Крюковщине Киевской области двое вооруженных грабителей ворвались в дом местного предпринимателя.

Злоумышленники уложили на пол 41-летнюю хозяйку дома вместе с ее дочерью, требуя отдать драгоценности и наличные деньги. На шум вышел хозяин дома и открыл огонь по грабителям из травматического пистолета, после чего двое неизвестных скрылись.

Оружие с которого стрелял хозяин дома

Прибывшая на место происшествия полиция использовала служебных собак для поиска нападавших. Собаки взяли след злоумышленников у забора, на котором преступники оставили следы крови во время побега.

Обнаружившая грабителя собака

После продолжительной погони в лесу был обнаружен один из нападавших – раненый в ногу мужчина сидел возле дерева.

Спустя несколько часов на съемной квартире был задержан и его подельник. Злоумышленниками оказались выходцы и Турции и Казахстана.

В настоящее время обоих проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Задержанный выходец Турции

Как ранее сообщали Власти, в Киеве пожилая женщина с игрушечным пистолетом ограбила банк.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: стрельба, киевская область, нападение, предприниматель, разбой
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