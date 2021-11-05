Тысяча за вакцинацию: Приватбанк предупредил о новой схеме мошенничества

Государственный Приватбанк предупредил о появлении новой схемы мошенничества, связанной с выплатой за вакцинацию от COVID-19.

Мошенники используют фишинг личных данных



Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь банка Олег Серга. В схеме используется фишинг личных данных.

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В связи с этим в банке напомнили, что ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах.

«Уже зафиксированы случаи, когда клиентам через различные каналы коммуникаций (мессенджеры, электронную почту) приходит уведомление о доступных выплатах за вакцинацию в несколько тысяч гривен”, – пояснил Серга.

Далее мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую страницу сайта и заполнить личные данные и реквизиты банковских карт.

Понятно, что после этого владелец карты ничего не получит, но может лишиться всего, что на ней было.

В Привате уточнили, что уже обратился в правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников.

Ранее Власти сообщали:

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто сделал две прививки от COVID-19, получит от государства тысячу гривен.

Тысячу гривен, которые президент Владимир Зеленский обещал выплатить всем привитым двумя дозами вакцины от CVID-19, нельзя будет получить наличными или на карту.

Немного об авторе Борис Бондарь: Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Приватбанк, мошенники