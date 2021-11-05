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06:46 19 Ноября 2021 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

Тысяча за вакцинацию: Приватбанк предупредил о новой схеме мошенничества

Государственный Приватбанк предупредил о появлении новой схемы мошенничества, связанной с выплатой за вакцинацию от COVID-19.

Мошенники используют фишинг личных данных

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь банка Олег Серга. В схеме используется фишинг личных данных.

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В связи с этим в банке напомнили, что ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах.

«Уже зафиксированы случаи, когда клиентам через различные каналы коммуникаций (мессенджеры, электронную почту) приходит уведомление о доступных выплатах за вакцинацию в несколько тысяч гривен”, – пояснил Серга.

Далее мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую страницу сайта и заполнить личные данные и реквизиты банковских карт.

Категорически нельзя переходить по фишинговым ссылкам

Категорически нельзя переходить по фишинговым ссылкам

Понятно, что после этого владелец карты ничего не получит, но может лишиться всего, что на ней было.

В Привате уточнили, что уже обратился в правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников.

Ранее Власти сообщали:

Немного об авторе
Борис Бондарь:Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Приватбанк, мошенники
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