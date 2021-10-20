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09:33 19 Ноября 2021 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Макрон отказался вводить во Франции локдаун для невакцинированных

Франция не будет, по примеру других европейских стран, вводить карантин для тех, кто не сделал прививки против COVID-19.

Во Франции началась

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на интервью президента Франции Эммануэля Макрона газете La Voix du Nord.

«Во Франции в этом шаге нет необходимости», – сказал Макрон.

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75% населения Франции привиты. Без сертификата вакцинации нельзя пойти ни в ресторан, ни в кино, ни в театр.

Французские власти говорят, что сейчас в стране началась «пятая волна» пандемии. 17 ноября во Франции зарегистрировали 20294 новых заражений. Это существенный рост с конца августа.

В последние недели Европа заболевших и умерших от COVID-19. Это побудило некоторые страны, включая Германию и Австрию, в преддверии Рождества вновь ввести ограничения и вызвало споры о том, достаточно ли одной вакцинации для сдерживания пандемии, отмечает издание.

Ранее Власти писали, что ВОЗ назвала Европу новым эпицентром пандемии COVID-19.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Франция, Эммануэль Макрон, вакцинация, локдаун
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