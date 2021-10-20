Макрон отказался вводить во Франции локдаун для невакцинированных
Франция не будет, по примеру других европейских стран, вводить карантин для тех, кто не сделал прививки против COVID-19.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на интервью президента Франции Эммануэля Макрона газете La Voix du Nord.
«Во Франции в этом шаге нет необходимости», – сказал Макрон.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
75% населения Франции привиты. Без сертификата вакцинации нельзя пойти ни в ресторан, ни в кино, ни в театр.
Французские власти говорят, что сейчас в стране началась «пятая волна» пандемии. 17 ноября во Франции зарегистрировали 20294 новых заражений. Это существенный рост с конца августа.
В последние недели Европа заболевших и умерших от COVID-19. Это побудило некоторые страны, включая Германию и Австрию, в преддверии Рождества вновь ввести ограничения и вызвало споры о том, достаточно ли одной вакцинации для сдерживания пандемии, отмечает издание.
Ранее Власти писали, что ВОЗ назвала Европу новым эпицентром пандемии COVID-19.