Макрон отказался вводить во Франции локдаун для невакцинированных

Франция не будет, по примеру других европейских стран, вводить карантин для тех, кто не сделал прививки против COVID-19.

Во Франции началась



Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на интервью президента Франции Эммануэля Макрона газете La Voix du Nord.

«Во Франции в этом шаге нет необходимости», – сказал Макрон.

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75% населения Франции привиты. Без сертификата вакцинации нельзя пойти ни в ресторан, ни в кино, ни в театр.

Французские власти говорят, что сейчас в стране началась «пятая волна» пандемии. 17 ноября во Франции зарегистрировали 20294 новых заражений. Это существенный рост с конца августа.

В последние недели Европа заболевших и умерших от COVID-19. Это побудило некоторые страны, включая Германию и Австрию, в преддверии Рождества вновь ввести ограничения и вызвало споры о том, достаточно ли одной вакцинации для сдерживания пандемии, отмечает издание.

Ранее Власти писали, что ВОЗ назвала Европу новым эпицентром пандемии COVID-19.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Франция, Эммануэль Макрон, вакцинация, локдаун