НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
10:30 19 Ноября 2021 Просмотров 953   КомментариевКомментарии

Люди едят кактусы и саранчу: Мадагаскар охватил масштабный голод

Более миллиона жителей Мадагаскара страдают от сильного голода из-за последствий изменения климата.

Мать кормит своего ребенка дома в регионе Чомбе на Мадагаскаре.

Об этом сообщается на сайте ООН.

Из-за засухи с нехваткой продовольствия столкнулись более 1, 3 млн человек. Примерно 300 тысяч жителей острова оказались на грани голодной смерти.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«Женщины, дети и семьи едят кактусы или саранчу, чтобы пережить засуху, более полумиллиона детей серьезно недоедают», – рассказал координатор программы ООН на Мадагаскаре Исса Саного.

«Я встречал семьи, которые говорили мне, что им пришлось продать все свои личные вещи, вплоть до кастрюль и сковородок, чтобы купить небольшое количество еды, которой, очевидно, хватит ненадолго», – добавил представитель ООН.

Мировая продовольственная программа (WFP) недавно предупреждала, что ситуация на юге Мадагаскара может стать первым в истории голодом, вызванным изменением климата. Более 40 лет остров страдает от сильной засухи, песчаных бурь и нашествия саранчи.

Ранее Власти писали, что ООН предупредила об угрозе голода в Афганистане.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: голод, изменения климата, Мадагаскар
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.11.2021 08:24
США и Китай неожиданно договорились о совместной работе над выбросами
ТОР
29.09.2021 07:50
Ученые спрогнозировали, когда Земля станет непригодной для жизни
ТОР
03.12.2019 08:43
Изменение климата приведет к глобальному голоду, – ученые
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В США заключенному отменили смертную казнь за четыре часа до исполнения приговора

11:03 Мир

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: Киев и 18 областей остались «красными»

10:40 Украина

Люди едят кактусы и саранчу: Мадагаскар охватил масштабный голод

10:30 Мир

Студент нашел кинжал римского воина, которому 2000 лет

23:09 Мир

Защитил жену и дочь: под Киевом мужчина расстрелял в своем доме грабителей

17:52 Украина

Папа был вакцинирован: сын Александра Омельченко рассказал о состоянии отца

14:33 Украина

Сильно поражены легкие: экс-мэра Киева Омельченко в тяжелом состоянии госпитализировали с COVID-19

12:51 Украина

На Ривненщине от COVID-19 умерла беременная и нерожденный ребенок

11:13 Украина

В Чернобыльской зоне задержали нелегалов, которые из Беларуси прорывались в Евросоюз

11:10 Украина

Четвертая волна COVID-19 обрушилась на Германию со всей силой, – Меркель

09:48 Мир

Названы два требования Лукашенко к Меркель в обмен на прекращение кризиса с мигрантами

16:05 Мир

Новости | NetGameSlots.com