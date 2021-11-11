Люди едят кактусы и саранчу: Мадагаскар охватил масштабный голод

Более миллиона жителей Мадагаскара страдают от сильного голода из-за последствий изменения климата.

Мать кормит своего ребенка дома в регионе Чомбе на Мадагаскаре.



Об этом сообщается на сайте ООН.

Из-за засухи с нехваткой продовольствия столкнулись более 1, 3 млн человек. Примерно 300 тысяч жителей острова оказались на грани голодной смерти.

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«Женщины, дети и семьи едят кактусы или саранчу, чтобы пережить засуху, более полумиллиона детей серьезно недоедают», – рассказал координатор программы ООН на Мадагаскаре Исса Саного.

«Я встречал семьи, которые говорили мне, что им пришлось продать все свои личные вещи, вплоть до кастрюль и сковородок, чтобы купить небольшое количество еды, которой, очевидно, хватит ненадолго», – добавил представитель ООН.

Мировая продовольственная программа (WFP) недавно предупреждала, что ситуация на юге Мадагаскара может стать первым в истории голодом, вызванным изменением климата. Более 40 лет остров страдает от сильной засухи, песчаных бурь и нашествия саранчи.

Ранее Власти писали, что ООН предупредила об угрозе голода в Афганистане.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: голод, изменения климата, Мадагаскар