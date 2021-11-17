В Евросоюзе хотят закрыть внешние границы для мигрантов

Министр внутренних дел Словении Алес Хойс – страна в настоящее время председательствует в ЕС – призвал ЕС закрыть границы, чтобы сдержать поток мигрантов.

Мигранты выходят из лагеря беженцев на окраине Никосии, Кипр. 9 ноября 2021 года.



Об этом сообщает Reuters.

Хойс, выступая на международной конференции по миграции в Сараево, отметил, что в Европе озабочены пандемией коронавируса, миграционным кризисом на восточных границ ЕС, искусственно созданным режимом Лукашенко, и падением правительства в Афганистане. По его словам, все это дополнительно способствовало увеличению числа нелегальных мигрантов, направляющихся в Европу.

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Хойс сравнил нынешнюю ситуацию с наплывом мигрантов в 2015 году, тогда страны ЕС приняли около миллиона беженцев из Сирии. Но он отметил, что в этот раз все по-другому – прибытие беженцев «не приветствуется».

По словам министра, переговоры с Лукашенко пока не дали результатов, но кризис закончится, когда Польша отгородится от Беларуси забором.

«Я считаю, что внешние границы должны быть защищены – при необходимости даже забором. Я поддерживаю инициативу, согласно которой ЕС должен финансировать строительство ограждения на своих внешних границах», – добавил Хойс.

Ранее Власти писали, что 18 ноября со стороны Беларуси на территорию Польши при поддержке белорусских спецслужб пытались незаконно проникнуть около ста мигрантов.

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Тэги: Евросоюз, границы, нелегальные мигранты