Экспертиза точно установила, кто был за рулем Infiniti во время смертельного ДТП в Харькове
Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что за рулем Infiniti, ставшего причиной смертельного ДТП в Харькове, был 16-летний Николай Харьковский.
Об этом сообщил в Facebook адвокат Валентин Рыбин. По его словам, ДНК на фронтальной подушке безопасности автомобиля полностью совпали с ДНК подозреваемого Николая Харьковского.
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Кроме того, адвокат напомнил, что это же подтверждают и записи камер видеонаблюдения, и показания свидетелей – пассажиров Infiniti.
“Принимая во внимание данные экспертизы, можем с уверенностью утверждать о нахождении за рулем автомобиля именно подозреваемого, и никого, кроме него”, – резюмировал Рыбин.
Ранее Власти писали, что в Харькове могут привлечь к уголовной ответственности родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, который стал виновником смертельного ДТП на проспекте Гагарина.