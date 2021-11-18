НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
11:51 19 Ноября 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Экспертиза точно установила, кто был за рулем Infiniti во время смертельного ДТП в Харькове

Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что за рулем Infiniti, ставшего причиной смертельного ДТП в Харькове, был 16-летний Николай Харьковский.

За рулем Infiniti находился Николай Харьковский

Об этом сообщил в Facebook адвокат Валентин Рыбин. По его словам, ДНК на фронтальной подушке безопасности автомобиля полностью совпали с ДНК  подозреваемого Николая Харьковского.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Кроме того, адвокат напомнил, что это же подтверждают и записи камер видеонаблюдения, и показания свидетелей – пассажиров Infiniti.

“Принимая во внимание данные экспертизы, можем с уверенностью утверждать о нахождении за рулем автомобиля именно подозреваемого, и никого, кроме него”, – резюмировал Рыбин.

Ранее Власти писали, что в Харькове могут привлечь к уголовной ответственности родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, который стал виновником смертельного ДТП на проспекте Гагарина.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Харьков, дтп
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.11.2021 14:51
Родители 16-летнего виновника ДТП в Харькове могут сесть в тюрьму
ТОР
13.11.2021 07:22
Водитель, сбивший двух подростков в Харькове, может выйти на свободу
ТОР
12.11.2021 15:47
Водитель Toyota, сбивший детей в Харькове, был под метадоном
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В США заключенному отменили смертную казнь за четыре часа до исполнения приговора

11:03 Мир

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: Киев и 18 областей остались «красными»

10:40 Украина

Люди едят кактусы и саранчу: Мадагаскар охватил масштабный голод

10:30 Мир

Студент нашел кинжал римского воина, которому 2000 лет

23:09 Мир

Защитил жену и дочь: под Киевом мужчина расстрелял в своем доме грабителей

17:52 Украина

Папа был вакцинирован: сын Александра Омельченко рассказал о состоянии отца

14:33 Украина

Сильно поражены легкие: экс-мэра Киева Омельченко в тяжелом состоянии госпитализировали с COVID-19

12:51 Украина

На Ривненщине от COVID-19 умерла беременная и нерожденный ребенок

11:13 Украина

В Чернобыльской зоне задержали нелегалов, которые из Беларуси прорывались в Евросоюз

11:10 Украина

Четвертая волна COVID-19 обрушилась на Германию со всей силой, – Меркель

09:48 Мир

Названы два требования Лукашенко к Меркель в обмен на прекращение кризиса с мигрантами

16:05 Мир

Новости | NetGameSlots.com