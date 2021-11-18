Футболиста “Шальке” посадили в тюрьму за инсценировку собственной смерти

Почти к четырем годам тюремного заключения за мошенничество был приговорен 35-летний Хианник Камба.

В 2003-2007 годах Хианник Камба был правым защитником молодежного состава клуба.



Об этом сообщает Daily Mail.

В январе 2016 года появилась информация, что вернувшийся в Демократическую Республику Конго спортсмен погиб в автокатастрофе. После чего его жена Кристина получила около миллиона фунтов стерлингов от страховой компании.

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Три года спустя бывшего футболиста обнаружили в Руре. По данным немецких СМИ, он работал в энергоснабжающей организации.

И хотя на суде Камба утверждал, что никогда не видел выплаченных денег, а его супруга отрицала причастность к инсценировке смерти, немецкий суд приговорил обоих к 3 годам и 10 месяцам тюремного заключения.

Ранее Власти писали, что на бывшего футболиста сборной Украины в Германии открыли уголовные дела за мошенничество и неуплату алиментов.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Германия, страховка, мошенничество, футболист