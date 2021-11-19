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22:44 19 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Врач назвал симптомы тяжелого течения COVID-19

COVID-19 становится все более непредсказуемым, и может маскировать тяжелое течение заболевания легкими симптомами.

Если у пациента наблюдается высокая температура в течение 5-7 дней, то это почти однозначно говорит о тяжелом течении COVID-19

Об этом сообщил советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий в комментарии для «ТСН.ua».

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Так, по его словам из-за непредсказуемости COVID-19 становится все сложнее правильно подбирать способ лечения для заболевших пациентов. Все чаще регистрируются случаи, когда тяжелая форма течения болезни маскируется под легкую форму, соответствующими симптомами.

«Есть псевдо-легкое течение, когда пациент действительно не испытывает проблем с сатурацией, нет высокой температуры на 6-7 день, но это не гарантия того, что у пациента не начнется тяжелое течение через день-два. Это действительно такая запутанная ситуация, которую сам пациент, скорее всего, не поймет. Самочувствие – сейчас очень субъективное понятие», – отметил врач.

В свою очередь, если у пациента наблюдается высокая температура в течение 5-7 дней, то это почти однозначно говорит о тяжелой форме COVID-19.

Тарас Жиравецкий также отметил, что при лечении дома пациенту обязательно нужно обращать внимание свои показатели температуры, сатурации (уровень кислорода в крови), следить за отдышкой и общим состоянии организма. И в случае ухудшения одного из показателей сразу же обращаться за помощью.

«Если человек не может встать и дойти до кухни или туалета, это уже признак того, что что-то происходит не так», — подытожил Жиравецкий.

Как ранее сообщали Власти, COVID-19 массово косит детей до 6 лет: врач назвал особенные симптомы.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: симптомы, covid-19
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