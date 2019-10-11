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Главная » Украина » Происшествия
15:08 19 Ноября 2021 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

В Запорожье маршрутка въехала в грузовик: есть пострадавшие

В результате ДТП с маршруткой в Запорожье пострадало шесть человек.

Всего в салоне маршрутки находилось примерно 8 пассажиров

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

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19 ноября рано утром в Запорожье на улице Южное шоссе произошло ДТП – микроавтобус «Mercedes Sprinter» врезался в стоящий на дороге грузовой автомобиль «Renault» с полуприцепом.

В результате столкновения транспортные средства были серьезно повреждены. Водитель и пять пассажиров маршрутки получили телесные повреждения разной степени тяжести. Всего в салоне маршрутки находилось примерно 8 пассажиров.

Последствия столкновения для маршрутки

Причины ДТП выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали Власти, в тройном ДТП на Львовщине погиб ребенок: родители в тяжелом состоянии.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, авария, Запорожье, пострадавшие
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