Украинцы назвали самые популярные мессенджеры: рейтинг

Viber стал самым популярным мессенджером среди украинцев.

В опросе приняли участие 2002 украинца



Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

В Украине провели опрос среди респондентов возрастом от 18 лет, чтобы выяснить какие мессенджеры среди украинцев самые популярные. В опросе приняли участие 2002 украинца.

Так, согласно результатам, самым популярным мессенджером среди украинцев стал Viber – его используют 73,6% опрошенных респондентов.

Отмечается, что Viber сохраняет первенство во всех возрастных группах.

Вторым по популярности стал Facebook Messenger - его используют 42,7% опрошенных украинцев. Так например у респондентов в возрасте от 18 до 29 лет на он Viber также занял первое место.

Третье и четвертое место заняли мессенджеры Telegram (31,6%), на четвертом и WhatsApp (25,3%).

Интересно, что Telegram в Украине чаще используют мужчины (34,9%), чем женщины (28,9%).

Наименее популярным приложением для связи стал Signal - его используют всего всего 3,8% опрошенных респондентов, а 18,7% украинцев вообще не используют ни один из мессенджеров указанных в опросе.

Распределение по возрастным категориям тех, кто не используют мессенджеры: 30-39 лет — 2,7% 30-39 лет — 2,7%, 40-49 лет — 9,7%, 50-59 лет — 21,9%, 60-69 лет — 32,9%, в возрасте от 70 лет — 57,9%.

Несмотря на популярность Viber среди украинцев, жители городов больше предпочитают использовать Telegram (37,1%) и WhatsApp (29,7%) в сравнении с сельским населением, где популярность указанных мессенджеров немного ниже (20,3% и 16,3% соответственно).

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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