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Главная » Украина » Экономика
16:13 19 Ноября 2021 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Замминистра финансов Светлана Воробей покрывает схему, из-за которой госбюджет теряет миллиард ежегодно – СМИ

Потери от продажи нелегального топлива исчисляются десятками миллиардов.

Потери от продажи нелегального топлива исчисляются десятками миллиардов.

Из-за схемы по фальсификации нефтепродуктов украинский рынок топлива ежегодно теряет около 20 млрд грн. А заместитель министра финансов Светлана Воробей фактически «крышует» теневиков – отказываясь повышать акциз на октаноповышающие вещества, которые делают эту схему реальной, пишут Версии.

В общем объеме черного топливного рынка кустарный «бензин» занимает от 10 до 20%. Все, что нужно сделать, чтобы эта схема исчезла – ввести акцизный налог на октаноповышающие растворители, которые завозятся в Украину за копейки. Однако Светлана Воробей, которая в министерстве финансов отвечает за налоговую и таможенную политику, не спешит вносить изменения, из-за чего бюджет ежегодно теряет миллиады.

«На кустарных заправках в дешевый бензин А-92 добавляют октаноповышающие растворители, которые завозят из РФ и Беларуси под видом «лакокрасочных разбавителей», без уплаты акцизного налога. А полученную смесь продают по цене европейского бензина А-95», – поясняет издание.

По данным журналистов, только из-за «льготного» импорта растворителей (акциз и НДС) потери госбюджета составляют около 1,1 млрд грн в год. А потери от продажи нелегального топлива исчисляются десятками миллиардов.

Напомним, ранее Светлану Воробей уличили также в лоббировании интересов аграрных олигархов. Так, в начале года она снизила НДС для них с 20 до 14%. А в так называемом «ресурсном» законопроекте, которым повышаются налоги практически для всех украинских отраслей, нет ни слова о крупных аграрных компаниях, связь с которыми приписывают замминистра.

Тэги: Светлана Воробей
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