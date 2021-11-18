Ляшко назвал область, которая первой выйдет из “красной” зоны

В Украине одна из областей может вскоре выйти из «красной» карантинной зоны.

За последние сутки в области было зафиксировано 330 новых заболеваний COVID-19



Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко во время брифинга в Верховной раде.

Так, по его словам первым кандидатом на выход из «красной» зоны карантина стала Луганская область.

За последние сутки в области было зафиксировано 330 новых заболеваний COVID-19, а скончалось от осложнений коронавирусной инфекции 14 человек. Для сравнения, за этот же период только в одном Киеве было зафиксировано 1483 новый случаев заболевания и 47 умерших.

Ляшко отметил, что сейчас не планируется добавлять новые регионы в «красную» зону карантина.

«В ближайшее время в «красных» зонах пока стабильно, у нас пошла тенденция на снижения заболеваемости, не думаю, что уже будут добавляться «красные» зоны. Но первым может выйти Луганская область, она достигла индикаторов, которые предусматривают вывод из красного уровня”, – сообщил Ляшко.

На сегодняшний день «красной» зоне адаптивного карантина находится 19 областей Украины. Винницкая область стала последним регионом, в котором ввели карантинные ограничения «красной» зоны.

Как ранее сообщали Власти, Винницкая область вошла в “красную” зону.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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