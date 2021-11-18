Ляшко назвал область, которая первой выйдет из “красной” зоны
В Украине одна из областей может вскоре выйти из «красной» карантинной зоны.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко во время брифинга в Верховной раде.
Так, по его словам первым кандидатом на выход из «красной» зоны карантина стала Луганская область.
За последние сутки в области было зафиксировано 330 новых заболеваний COVID-19, а скончалось от осложнений коронавирусной инфекции 14 человек. Для сравнения, за этот же период только в одном Киеве было зафиксировано 1483 новый случаев заболевания и 47 умерших.
Ляшко отметил, что сейчас не планируется добавлять новые регионы в «красную» зону карантина.
«В ближайшее время в «красных» зонах пока стабильно, у нас пошла тенденция на снижения заболеваемости, не думаю, что уже будут добавляться «красные» зоны. Но первым может выйти Луганская область, она достигла индикаторов, которые предусматривают вывод из красного уровня”, – сообщил Ляшко.
На сегодняшний день «красной» зоне адаптивного карантина находится 19 областей Украины. Винницкая область стала последним регионом, в котором ввели карантинные ограничения «красной» зоны.
Как ранее сообщали Власти, Винницкая область вошла в “красную” зону.