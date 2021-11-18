НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
17:21 19 Ноября 2021 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

Ляшко назвал область, которая первой выйдет из “красной” зоны

В Украине одна из областей может вскоре выйти из «красной» карантинной зоны.

За последние сутки в области было зафиксировано 330 новых заболеваний COVID-19

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко во время брифинга в Верховной раде.

Так, по его словам первым кандидатом на выход из «красной» зоны карантина стала Луганская область.

За последние сутки в области было зафиксировано 330 новых заболеваний COVID-19, а скончалось от осложнений коронавирусной инфекции 14 человек. Для сравнения, за этот же период только в одном Киеве было зафиксировано 1483 новый случаев заболевания и 47 умерших.

Ляшко отметил, что сейчас не планируется добавлять новые регионы в «красную» зону карантина.

«В ближайшее время в «красных» зонах пока стабильно, у нас пошла тенденция на снижения заболеваемости, не думаю, что уже будут добавляться «красные» зоны. Но первым может выйти Луганская область, она достигла индикаторов, которые предусматривают вывод из красного уровня”, – сообщил Ляшко.

На сегодняшний день «красной» зоне адаптивного карантина находится 19 областей Украины. Винницкая область стала последним регионом, в котором ввели карантинные ограничения «красной» зоны.

Как ранее сообщали Власти, Винницкая область вошла в “красную” зону.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: ляшко, Луганская область, брифинг, красная зона
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.11.2021 11:28
Винницкая область вошла в “красную” зону
ТОР
15.11.2021 11:59
Украина прошла пик заболеваемости COVID-19: Ляшко назвал первый положительный сигнал
ТОР
03.03.2021 10:30
К концу года планируют вакцинировать 80% украинцев
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Одесский суд приговорил вора к чтению произведений Франко и Толстого

12:13 Украина

Экспертиза точно установила, кто был за рулем Infiniti во время смертельного ДТП в Харькове

11:51 Украина

В США заключенному отменили смертную казнь за четыре часа до исполнения приговора

11:03 Мир

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: Киев и 18 областей остались «красными»

10:40 Украина

Люди едят кактусы и саранчу: Мадагаскар охватил масштабный голод

10:30 Мир

Студент нашел кинжал римского воина, которому 2000 лет

23:09 Мир

Защитил жену и дочь: под Киевом мужчина расстрелял в своем доме грабителей

17:52 Украина

Папа был вакцинирован: сын Александра Омельченко рассказал о состоянии отца

14:33 Украина

Сильно поражены легкие: экс-мэра Киева Омельченко в тяжелом состоянии госпитализировали с COVID-19

12:51 Украина

В Чернобыльской зоне задержали нелегалов, которые из Беларуси прорывались в Евросоюз

11:10 Украина

Четвертая волна COVID-19 обрушилась на Германию со всей силой, – Меркель

09:48 Мир

Новости | NetGameSlots.com