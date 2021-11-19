Австрия первой в Европе ввела обязательную вакцинацию для всех

Канцлер Александр Шалленберг объявил, что Австрия станет первой европейской страной, которая сделает вакцинацию против COVID-19 обязательной.

Тем, кто отказывается от вакцинации, грозят административные штрафы и даже тюремное заключение



Об этом сообщает The Guardian.

С 1 февраля 2022 года вакцинация в Австрии станет обязательной. Ранее власти этой страны придерживались мнения, что всеобщую вакцинацию проводить не стоит.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Как заявил канцлер, всеобщая вакцинация населения – единственный способ избежать новых волн пандемии.

Возраст, с которого люди должны будут проходить обязательную вакцинацию, еще не определен.

Тем, кто откажется от вакцинации, грозят административные штрафы и даже тюремное заключение, если штраф не может быть взыскан.

На данный момент в Австрии полностью вакцинировано 63,64 процента населения. Как минимум одну прививку получили 67,97 процента.

В пятницу, 19 ноября в стране с 9-миллионным населением зарегистрировано 15809 новых заражений – это рекордный показатель.

Ранее Власти писали, что Австрия объявила всеобщий локдаун на 20 дней из-за всплеска COVID-19.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: австрия, вакцинация, covid-19