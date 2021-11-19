Австрия первой в Европе ввела обязательную вакцинацию для всех
Канцлер Александр Шалленберг объявил, что Австрия станет первой европейской страной, которая сделает вакцинацию против COVID-19 обязательной.
Об этом сообщает The Guardian.
С 1 февраля 2022 года вакцинация в Австрии станет обязательной. Ранее власти этой страны придерживались мнения, что всеобщую вакцинацию проводить не стоит.
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Как заявил канцлер, всеобщая вакцинация населения – единственный способ избежать новых волн пандемии.
Возраст, с которого люди должны будут проходить обязательную вакцинацию, еще не определен.
Тем, кто откажется от вакцинации, грозят административные штрафы и даже тюремное заключение, если штраф не может быть взыскан.
На данный момент в Австрии полностью вакцинировано 63,64 процента населения. Как минимум одну прививку получили 67,97 процента.
В пятницу, 19 ноября в стране с 9-миллионным населением зарегистрировано 15809 новых заражений – это рекордный показатель.
Ранее Власти писали, что Австрия объявила всеобщий локдаун на 20 дней из-за всплеска COVID-19.