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00:27 20 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Китае исчезла звезда тенниса после заявления об изнасиловании бывшим вице-премьером

35-летнюю Пэн Шуай не видели на публике с тех пор, как она выдвинула обвинения в сексуальном насилии в отношении высокопоставленного китайского чиновника.

Пэн Шуай - одна из самых узнаваемых спортсменок Китая.

Об этом сообщает CNN.

Пэн Шуай, одна из самых узнаваемых спортсменок Китая, обвинила бывшего вице-премьера Чжана Гаоли в принуждении ее к сексу. 2 ноября она опубликовала в соцсети Weibo пост с обвинениями.

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По ее словам, их отношения с экс-чиновником длились около десяти лет. А три года назад он пригласил ее поиграть в теннис с ним и его женой, а затем изнасиловал в своем доме.

Чжан Гаоли – близкий соратник главы КНР Си Цзиньпина и видный партийный деятель. И это первое подобное обвинение в адрес чиновника такого уровня в Китае. К тому же оно прозвучало незадолго до того, как Китай будет принимать у себя зимние Олимпийские игры. Поэтому все упоминания о публикации были удалены китайскими цензорами, а аккаунты Пэн Шуай в соцсетях заблокированы.

Позже китайское телевидение показало скриншот электронного письма, якобы от Пэн Шуай,  в котором сказано, что с ней все в порядке и она просто отдыхает дома. Однако вот уже две недели никто из-за пределов Китая не может связаться с теннисисткой.

Организация Объединенных Наций попросила китайские власти предоставить информацию о местонахождении спортсменки.

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон заявил, что организация может прекратить сотрудничество с Китаем из-за скандала.

Пэн Шуай в 2014 году была первой ракеткой мира в женском парном разряде. На ее счету победы в двух турнирах «Большого шлема» в паре с тайваньской теннисисткой Се Шувэй.

Ранее Власти писали, что полиция расследует дело об изнасиловании финских спортсменок дагестанцами на Европейских университетских играх в Коимбре.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Китай, изнасилование, теннис
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