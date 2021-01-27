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19:54 20 Ноября 2021 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

В Калифорнии автотрассу засыпало долларовыми купюрами

Утром в пятницу диспетчерам Калифорнийского дорожного патруля начали поступать звонки по поводу «большой суммы денег на проезжей части» на трассе возле Сан-Диего.

Подбирать разлетевшиеся купюры оказалось увлекательным занятием.

Об сообщает Fox 5.

Оказалось, что у бронированного фургона, который вез наличные в офис Федеральной корпорации по страхованию вкладов, во время движения открылась дверь и из машины выпали мешки с деньгами.

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Водители, проезжавшие по трассе, останавливали свои машины и бросались собирать разлетевшиеся банкноты, из-за чего движение оказалось заблокированным.

ФБР и Калифорнийский дорожный патруль теперь ищут людей, которые собирали деньги, и призывают их вернул найденные банкноты. В противном случае им грозят официальные обвинения.

Два человека уже арестованы.

Сколько денег выпало из машины, пока точно не известно.

Правоохранители теперь ищут тех, кто собирал деньги на шоссе.

Ранее Власти писали, что 18-летний житель Либерии прослыл национальным героем, вернув найденные 50000 долларов владельцу.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, доллары, банкноты
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