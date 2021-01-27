В Калифорнии автотрассу засыпало долларовыми купюрами

Утром в пятницу диспетчерам Калифорнийского дорожного патруля начали поступать звонки по поводу «большой суммы денег на проезжей части» на трассе возле Сан-Диего.

Подбирать разлетевшиеся купюры оказалось увлекательным занятием.



Об сообщает Fox 5.

Оказалось, что у бронированного фургона, который вез наличные в офис Федеральной корпорации по страхованию вкладов, во время движения открылась дверь и из машины выпали мешки с деньгами.

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Водители, проезжавшие по трассе, останавливали свои машины и бросались собирать разлетевшиеся банкноты, из-за чего движение оказалось заблокированным.

ФБР и Калифорнийский дорожный патруль теперь ищут людей, которые собирали деньги, и призывают их вернул найденные банкноты. В противном случае им грозят официальные обвинения.

Два человека уже арестованы.

Сколько денег выпало из машины, пока точно не известно.

Ранее Власти писали, что 18-летний житель Либерии прослыл национальным героем, вернув найденные 50000 долларов владельцу.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, доллары, банкноты