Высадятся в Одессе и Мариуполе: Россия готовит масштабное вторжение в Украину на конец января

Россия готовит военное вторжение в Украину на конец января – начало февраля следующего года.

Скровая погода не является препятствием для возможного вторжения



Об этом сообщило издание Military Times со ссылкой на интервью с главой Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым.

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Агрессор будет использовать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, высадку десанта в Одессе и Мариуполе. Кроме того, возможно вторжение российских военных частей через Беларусь.

По словам Буданова, масштабные российские военные учения «Запад-21», проведенные ранее в этом году, доказали, например, что россияне могут одновременно высадить до 3500 десантников и военнослужащих сил специальных операций.

Атака, которую готовит Россия будет гораздо более разрушительной, чем любые, используемые ранее.

Буданов подчеркнул, что Россия наращивает потенциал для будущего вторжения, увеличивая численность войск и систем вооружения в оккупированном Крыму, а также размещая системы баллистических ракет малой дальности «Искандар» и другие виды оружия в других местах вблизи границы.

Он также добавил, что суровые погодные условия не остановят агрессора.

«Это не проблема для нас и русских», – сказал Буданов о боях в холодную погоду.

Однако любая такая атака будет сначала после серии психологических операций, которые в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность сражаться, сказал Буданов через переводчика.

«Они хотят разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против правительства», – сказал он.

Эти усилия включают продолжающиеся протесты против вакцинации против COVID-19, которые, по словам Буданова, были организованы Россией.

Генерал также отметил, что оценки разведки США и Украины относительно сроков нападения России очень похожи.

«Наши оценки почти такие же, как у наших американских коллег», – сказал он.

Ранее Власти сообщали, что в Великобритании около 600 военнослужащих готовы к экстренной отправке в Украину из-за угрозы военной агрессии со стороны России.

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Тэги: Россия, агрессия, война на Донбассе