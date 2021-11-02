Высадятся в Одессе и Мариуполе: Россия готовит масштабное вторжение в Украину на конец января
Россия готовит военное вторжение в Украину на конец января – начало февраля следующего года.
Об этом сообщило издание Military Times со ссылкой на интервью с главой Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым.
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Агрессор будет использовать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, высадку десанта в Одессе и Мариуполе. Кроме того, возможно вторжение российских военных частей через Беларусь.
По словам Буданова, масштабные российские военные учения «Запад-21», проведенные ранее в этом году, доказали, например, что россияне могут одновременно высадить до 3500 десантников и военнослужащих сил специальных операций.
Атака, которую готовит Россия будет гораздо более разрушительной, чем любые, используемые ранее.
Буданов подчеркнул, что Россия наращивает потенциал для будущего вторжения, увеличивая численность войск и систем вооружения в оккупированном Крыму, а также размещая системы баллистических ракет малой дальности «Искандар» и другие виды оружия в других местах вблизи границы.
Он также добавил, что суровые погодные условия не остановят агрессора.
«Это не проблема для нас и русских», – сказал Буданов о боях в холодную погоду.
Однако любая такая атака будет сначала после серии психологических операций, которые в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность сражаться, сказал Буданов через переводчика.
«Они хотят разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против правительства», – сказал он.
Эти усилия включают продолжающиеся протесты против вакцинации против COVID-19, которые, по словам Буданова, были организованы Россией.
Генерал также отметил, что оценки разведки США и Украины относительно сроков нападения России очень похожи.
«Наши оценки почти такие же, как у наших американских коллег», – сказал он.
Ранее Власти сообщали, что в Великобритании около 600 военнослужащих готовы к экстренной отправке в Украину из-за угрозы военной агрессии со стороны России.