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Главная » Украина » Экономика
15:45 21 Ноября 2021 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину

Беларусь заявила о возобновлении поставок электроэнергии в Украину.

Беларусь снова экспортирует электричество в Украину

Об этом сообщило Интерфакс-Запад со ссылкой на белорусское Минэнерго

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«Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину», -  сказано в сообщении.

Там  также уточнили, что  экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.

Напомним, 6 ноября начался импорт электроэнергии из Беларуси в Украину в объеме 5 МВт в год, но уже 8 ноября участники энергетического рынка получили письмо от «Белэнерго» об остановке поставок. Однако импорт белорусской электроэнергии продолжился и 9 ноября.

17 ноября Минэнерго Беларуси сообщило, что с 18 ноября прекращает поставки электроэнергии в Украину.

Как ранее сообщали Власти, белорусская госкомпании «Белэнерго» проинформировала участников энергетического рынка о решении остановить поставки электроэнергии в Украину.

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Тэги: беларусь, электроэнергия
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