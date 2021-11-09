Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину

Беларусь заявила о возобновлении поставок электроэнергии в Украину.

Беларусь снова экспортирует электричество в Украину



Об этом сообщило Интерфакс-Запад со ссылкой на белорусское Минэнерго

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«Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину», - сказано в сообщении.

Там также уточнили, что экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.

Напомним, 6 ноября начался импорт электроэнергии из Беларуси в Украину в объеме 5 МВт в год, но уже 8 ноября участники энергетического рынка получили письмо от «Белэнерго» об остановке поставок. Однако импорт белорусской электроэнергии продолжился и 9 ноября.

17 ноября Минэнерго Беларуси сообщило, что с 18 ноября прекращает поставки электроэнергии в Украину.

Как ранее сообщали Власти, белорусская госкомпании «Белэнерго» проинформировала участников энергетического рынка о решении остановить поставки электроэнергии в Украину.

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Тэги: беларусь, электроэнергия