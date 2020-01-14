В Одессе начальник отдела полиции попался на взятке в день назначения на должность
Начальника отдела №1 Одесского районного управления полиции №2 (Доброслав) полковника полиции Владимира Панченко задержали в субботу, 20 ноября, по подозрению в получении неправомерной выгоды.
Об этом сообщила «Думская» со ссылкой на источник в прокуратуре. Издание отметило, что задержанный попался на взятке в тот же день, когда его утвердили в новой должности.
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До этого почти месяц он был временно исполняющим обязанности.
Задержание произвели на 23 км автодороги Одесса-Южный сотрудники ГБР и СБУ.
По данным следствия, Панченко вымогал и получил 4 тысячи долларов США за закрытие уголовного производства, начатого по факту подделки документов.
В административном здании отдела полиции прошли обыски.