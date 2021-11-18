В Беларуси массово госпитализируют мигрантов с COVID-19
В Беларуси госпитализировали из логистического центра «Брузги» на границе с Польшей около ста беженцев, в том числе с тяжелой формой COVID-19.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмилу Кеду.
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По ее словам, всех заболевших отвозят в медицинские учреждения Гродно.
«Основные клиники – это больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных – в перинатальный центр. На сегодняшний день увезли около 100 человек», – рассказала Кеда.
Она также уточнила, что основные причины госпитализации – пневмония, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, травмы, полученные на границе.
«Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом», – уточнила чиновница.
Как ранее сообщали Власти, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 2-3 тысячи мигрантов – не проблема для Евросоюза и он готов самолетами авиакомпании “Белавиа” вывезти их в Мюнхен.