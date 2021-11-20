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08:27 22 Ноября 2021 Просмотров 2689   КомментариевКомментарии

В Киеве прошел Марш достоинства: Зеленскому дали 10 дней на отставку Ермака

В воскресенье, 21 ноября, в Киеве прошел Марш достоинства, приуроченный к восьмой годовщине Евромайдана, он закончился возле Офиса президента требованием отставки главы ОП Андрея Ермака.

Перед началом Марша на Майдане растянули огромный баннер

Трансляцию всего мероприятия вел YouTube-канал издания «Сегодня», об основных событиях сообщали Telegram-каналы и соцсети.

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Перед началом  шествия на Майдане на ТЦ «Globus» вывесили огромный баннер, на котором изображены президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак и подписью «Их ложь унижает».

Марш достоинства начался около 17:00, в нем принимали участие порядка тысячи участников. Колонна прошла по Аллее небесной сотни к Майдану независимости, где люди возложили цветы в память о погибших во время Революции достоинства.

В марше приняло участие около тысячи человек

В марше приняло участие около тысячи человек

После этого демонстранты прошли к офису президента, где их встретили полицейские кордоны. Правоохранители отказались пропускать участников акции к зданию без личного досмотра, из-за чего произошло несколько незначительных потасовок.

Возле ОП произошло несколько стычек участников марша с полицейскими

Возле ОП произошло несколько стычек участников марша с полицейскими

Спустя некоторое время организаторы акции анонсировали другое протестное мероприятие, которое должно пройти 1 декабря. А до этого времени президент Владимир Зеленский должен отправить в отставку главу ОП Ермака.

Если глава государства проигнорирует этот ультиматум, протестующие пообещали начать бессрочную акцию с требованием отставки самого президента Зеленского.


Как ранее сообщали Власти, финальная часть сложной спецоперации по задержанию “вагнеровцев” была перенесена по указанию президента Украины Владимира Зеленского, которое озвучил делегированный им глава Офиса Андрей Ермак.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, марш достоинства
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