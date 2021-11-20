В Киеве прошел Марш достоинства: Зеленскому дали 10 дней на отставку Ермака

В воскресенье, 21 ноября, в Киеве прошел Марш достоинства, приуроченный к восьмой годовщине Евромайдана, он закончился возле Офиса президента требованием отставки главы ОП Андрея Ермака.

Перед началом Марша на Майдане растянули огромный баннер



Трансляцию всего мероприятия вел YouTube-канал издания «Сегодня», об основных событиях сообщали Telegram-каналы и соцсети.

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Перед началом шествия на Майдане на ТЦ «Globus» вывесили огромный баннер, на котором изображены президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак и подписью «Их ложь унижает».

Марш достоинства начался около 17:00, в нем принимали участие порядка тысячи участников. Колонна прошла по Аллее небесной сотни к Майдану независимости, где люди возложили цветы в память о погибших во время Революции достоинства.

После этого демонстранты прошли к офису президента, где их встретили полицейские кордоны. Правоохранители отказались пропускать участников акции к зданию без личного досмотра, из-за чего произошло несколько незначительных потасовок.

Спустя некоторое время организаторы акции анонсировали другое протестное мероприятие, которое должно пройти 1 декабря. А до этого времени президент Владимир Зеленский должен отправить в отставку главу ОП Ермака.

Під Офісом президента правоохоронці почали пропускати людей по одному, але з проходженням поверхневої перевірки на вході pic.twitter.com/oksxICmxcq — hromadske (@HromadskeUA) November 21, 2021

Если глава государства проигнорирует этот ультиматум, протестующие пообещали начать бессрочную акцию с требованием отставки самого президента Зеленского.

Поліція не пускає громадян до Офісу Президента! І це у день Гідності… Янукович теж ховався за Беркутами і ми пам’ятаємо чим це завершилось! pic.twitter.com/Qsq3Ok7MsJ — Рух Опору Капітуляції (@rok_org_ua) November 21, 2021



Как ранее сообщали Власти, финальная часть сложной спецоперации по задержанию “вагнеровцев” была перенесена по указанию президента Украины Владимира Зеленского, которое озвучил делегированный им глава Офиса Андрей Ермак.

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Тэги: Киев, марш достоинства