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12:08 22 Ноября 2021 108 Комментарии
Мыла окна и поскользнулась: в Харькове девушка сорвалась с 9 этажа
В Харькове в результате несчастного случая скончалась 24-летняя девушка.
В результате падения молодая девушка получила травмы несовместимые с жизнью
Об этом сообщает «ТРУХА⚡️Харьков» в Telegram.
В Харькове на улице Гвардейцев Широнинцев в доме №14 произошел несчастный случай, который закончился смертью молодой девушки.
24-летняя азербайджанка мыла окна в своей квартире на девятом этаже многоэтажного дома, но оступилась и сорвалась в низ.
В результате падения молодая девушка получила травмы несовместимые с жизнью. Приехавшие на место происшествия медики смогли только констатировать смерть девушки.
На месте работают судмедэксперты, проверяются разные версии произошедшего.
Как ранее сообщали Власти, на Хмельниччине девушка сорвалась со скалы и упала в каньон.
Тэги: смерть, Харьков, сорвалась
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