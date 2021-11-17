Мыла окна и поскользнулась: в Харькове девушка сорвалась с 9 этажа

В Харькове в результате несчастного случая скончалась 24-летняя девушка.

В результате падения молодая девушка получила травмы несовместимые с жизнью



Об этом сообщает «ТРУХА⚡️Харьков» в Telegram.

В Харькове на улице Гвардейцев Широнинцев в доме №14 произошел несчастный случай, который закончился смертью молодой девушки.

24-летняя азербайджанка мыла окна в своей квартире на девятом этаже многоэтажного дома, но оступилась и сорвалась в низ.

В результате падения молодая девушка получила травмы несовместимые с жизнью. Приехавшие на место происшествия медики смогли только констатировать смерть девушки.

На месте работают судмедэксперты, проверяются разные версии произошедшего.

Как ранее сообщали Власти, на Хмельниччине девушка сорвалась со скалы и упала в каньон.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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