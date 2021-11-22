В Минздраве назвали две области, которые выйдут из “красной” зоны
В Украине постепенно улучшается эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга в понедельник, 22 ноября.
Луганская и Львовская область выходят из «красной» карантинной зоны. Связано это со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионах.
В указанных областях уже третью неделю подряд фиксируется спад количества новых случаев заболевания COVID-19, а также госпитализированных с коронавирусом.
«По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям», – отметил глава Минздрава.
Так, за последние сутки в Луганской области было зарегистрировано всего 55 новых случаев заболевания COVID-19 и 3 летальных исхода.
Во Львовской области показатели немного выше, но все еще достаточно низкие – 288 заболевших и 1 летальных исход.
Как ранее сообщали Власти, Ляшко назвал область, которая первой выйдет из “красной” зоны.