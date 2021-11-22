В Минздраве назвали две области, которые выйдут из “красной” зоны

В Украине постепенно улучшается эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.

Луганская и Львовская область выходят из "красной" карантинной зоны



Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга в понедельник, 22 ноября.

Луганская и Львовская область выходят из «красной» карантинной зоны. Связано это со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионах.

В указанных областях уже третью неделю подряд фиксируется спад количества новых случаев заболевания COVID-19, а также госпитализированных с коронавирусом.

«По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям», – отметил глава Минздрава.

Так, за последние сутки в Луганской области было зарегистрировано всего 55 новых случаев заболевания COVID-19 и 3 летальных исхода.

Во Львовской области показатели немного выше, но все еще достаточно низкие – 288 заболевших и 1 летальных исход.

Как ранее сообщали Власти, Ляшко назвал область, которая первой выйдет из “красной” зоны.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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